SAHAM et Sanlam, l'acquisition est finalisée

Sanlam et Santam annoncent la finalisation de l’opération d’acquisition de la participation restante de 53,37% de SAHAM Finances. Cette opération, qui prend effet à compter du 11 octobre 2018, intervient après obtention des différentes approbations réglementaires auprès des instances de régulation des pays concernés. Suite à cette transaction, Sanlam et Santam détiennent désormais respectivement 90% et 10% du capital de SAHAM Finances.

«La conclusion de cette transaction marque une étape importante dans le déploiement de notre vision afin d’ériger Sanlam en groupe financier de premier ordre sur le continent. Les synergies ainsi dégagées et l’expertise conjointe de Sanlam, Santam et SAHAM Finances offrent au Groupe Sanlam l’occasion de développer ses activités d’assurance vie sur les marchés francophones et de tirer profit de l’expertise du Groupe pour développer son portefeuille d’assurances IARD (Non-Vie). Nous sommes forts d’un positionnement de choix pour être le partenaire incontournable en matière de services financiers pour les multinationales opérant en Afrique», a déclaré Ian Kirk, PDG du groupe Sanlam.

One stop shop

Cette acquisition donne naissance à un groupe de services financiers panafricain à même d’offrir une gamme complète de produits à la clientèle des particuliers et des entreprises. La taille et le rayonnement international de Sanlam constituent des atouts stratégiques considérables lui permettant de développer son portefeuille de clientèle multinationale, consolider son positionnement sur le marché des risques spécialisés, des assurances de personnes et d’être le partenaire de référence des assureurs qui ne disposent pas, à ce jour, de présence en Afrique, explique un communiqué du groupe.

« La dimension africaine du nouvel ensemble est sans égale dans le secteur», a déclaré Junior Ngulube, CEO de Sanlam Emerging Markets. Et d’ajouter : « forts de notre expertise dans les domaines de l’assurance Non-Vie, Vie, produits spécialisés et la gestion d’investissements en Afrique ; nous pouvons désormais saisir les opportunités en matière de vente croisée et de diversification de nos activités. Et à travers Santam, nous proposerons aussi des solutions d’assurances spécialisées, de même que nous rechercherons les opportunités de croissance sur le continent. La transaction bénéficie de l’appui confirmé et du soutien du conseil d’administration ainsi que du management de SAHAM Finances. Ainsi, Nadia Fettah continuera d’assurer ses fonctions de Directrice Générale de SAHAM Finances et rejoindra à ce titre le comité exécutif de Sanlam Emerging Markets, aux côtés d’Emmanuel Brulé, Directeur Général adjoint de SAHAM Finances ».

Du Cap à Casablanca

Cette acquisition renforce la présence directe de Sanlam dans 33 pays, du Cap au Maghreb, en passant par l’Afrique orientale et occidentale ; lui donnant ainsi un accès de choix au marché de l’assurance sur le continent.

« Nous avons franchi une nouvelle étape dans l’histoire de SAHAM Finances. Cette opération représente un potentiel significatif de création de valeur pour nos clients et offre des perspectives de synergies opérationnelles et commerciales importantes pour SAHAM Finances. Cette opération profitera aussi à nos collaborateurs, dans la mesure où elle leur ouvrira indéniablement de nouvelles perspectives de développement professionnel et personnel », a déclaré Nadia FETTAH, Directrice Générale de SAHAM Finances.

LNT avec CdP

« L’intérêt confirmé de Santam pour SAHAM Finances découle de l’opportunité qui lui est aujourd’hui offerte de jouer un rôle majeur dans le développement et la gestion des activités spécialisées de SAHAM Finances et de Santam en Afrique, conjointement avec SEM et SAHAM Finances, pour ainsi devenir le spécialiste panafricain de référence en matière d’assurance » indique Lizé Lambrechts, directrice générale de Santam. «En outre, Santam jouera également un rôle plus actif dans les activités de réassurance de SAHAM Finances», a déclaré Lambrechts.