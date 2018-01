Saham Assurance lance sa Digital Factory

par Imane Jirrari |







La Digital Factory de Saham Assurance voit le jour. Il s’agit d’un laboratoire dédié à la conception de solutions innovantes destinées à faciliter la vie de ses assurés. Pour mettre en lumière ce projet, un point de presse a été organisé, mardi 30 janvier à Casablanca en présence des dirigeants de la Digital Factory.

D’un point de vue architectural, la Digital Factory crée la rupture par son aménagement digne des « GAFA » de la Silicon Valley.

Située au cœur du quartier Art Déco de Casablanca, la Digital Factory offre en effet sur un plateau de 700 m2 des locaux nouvelle génération. Aménagés par un cabinet de premier plan, ils dénotent par la grande originalité de leur décoration, la modernité des matériaux et du mobilier, et la convivialité des espaces ouverts et pensés pour favoriser la créativité et le partage.

« L’idée est de comprendre la transformation profonde dont laquelle s’est engagée Saham Assurance », a indiqué Moulay Mhamed El Alamy, DG de Saham Digital Factory, avant d’ajouter :« cette transformation s’impose vu que le client change et devient de plus en plus exigeant, tout en s’ouvrant sur l’international ».

« Concrètement, la transformation a été traduite par plusieurs mesures, notamment la conception de l’application de l’Assurance Saham, la réalisation des contrats d’assurances en arabe, et un numéro unique dédiés aux clients (3434), sans oublier l’infrastructure technique », a souligné El Alamy.

Pourquoi la digital Factory ?

Le comportement du client évolue de manière rapide, d’où vient la nécessite de placer l’assuré au cœur des « process » de la compagnie d’assurance. La digital factory a été créée dans l’objectif principal d’apporter des solutions et propositions rapides en matière de digitalisation, a souligné le responsable de la factory.

Il s’agit en effet d’un espace collaboratif regroupant des équipes aux profils pluridisciplinaires engagées autour de la transformation globale de Saham Assurance. À cette occasion, Hicham Badreddine, manager au sein de la Digital Factory a déclaré que « notre enjeu est de construire des produits et chercher les différents profils au sein de la factory pour le construire tout en répondant aux exigences des clients ».

Les métiers de la Digital Factory

Ils sont des jeunes développeurs dans plusieurs profils « digitaux », notamment des « Scrum Master » (les coach agile). Ils ont pour mission de s’assurer que l’équipe travaille avec la méthode agile. Autrement dit, cette méthode répond à la question : « comment répondre aux besoins des clients et la manière dont le produit sera construit », a expliqué le manager de Saham Digital Factory.

Le « UX Designer » fait également partie du corps de la digital factory. Celui-ci est chargé du design du produit. « Le digital ne répond pas toujours aux solutions, mais il est un process qui peut être amélioré », a signalé le manager.

S’agissant la stratégie de travail de la digital factory, Badreddine a ajouté que l’organisation d’une équipe agile vient en tête des priorités. Il s’agit d’une désignation d’un chef de start up provenant des métiers à l’intérieur de l’entreprise vu qu’il maîtrise le métier en général et les besoins des clients assurés ». Ce dernier aura une formation et se rejoindra par d’autres profils digitaux.

Il est à noter que la création de ce nouveau laboratoire d’assurance vise également à faciliter la relation avec la compagnie, quel que soit le canal employé, et disposer d’une application ergonomique qui permet la géo-localisation en un clic, développer en un temps record de nouvelles applications à valeur ajoutée pour l’assuré, ainsi qu’améliorer la connaissance clientèle, sont autant d’objectifs portés par la Digital Factory de Saham Assurance.

Initiée par Moulay Mhamed Elalamy, la Digital Factory est le premier projet stratégique auquel s’est attelé le nouveau Directeur Général de SAHAM Assurance à son arrivée à la tête de la Compagnie en janvier 2017.

Imane Jirrari