La stratégie « Génération Green » fait de la digitalisation un cheval de bataille pour réussir la modernisation du secteur agricole, a affirmé, vendredi à Meknès, le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Mohamed Sadiki.

S’exprimant lors d’une conférence de presse organisée en marge de la 15ème édition du Salon international de l’Agriculture au Maroc (SIAM), M. Sadiki a mis en exergue l’importance de la technologie digitale dans la croissance du secteur agricole. Et de souligner le rôle des startups en tant que levier important pour la mise en place de cette stratégie.

D’après le ministre, la mise en place d’un pôle dédié aux startups cette année a pour but d’encourager ces entreprises et de leur offrir un appui financier et technique. Il a assuré que son Département s’emploie à l’implication et l’encouragement de ces startups, notamment à travers les Plans agricoles régionaux (PAR).

Évoquant les nouveautés du Salon cette année, M. Sadiki a souligné que cette 15è édition a connu la participation de 15 pays et près de 1.400 exposants, notant que le nombre de coopératives a dépassé 1.000.

Et de poursuivre que la 15ème édition du SIAM a connu l’organisation de plusieurs activités et conférences qui s’intéressent à la stratégie « Génération Green » et son importance pour la réalisation d’une souveraineté alimentaire.

Il s’agit notamment d’une Conférence de haut niveau, organisée par le ministère sous le thème « Génération Green: pour une souveraineté alimentaire durable », la 3ème Conférence ministérielle annuelle de l’initiative « AAA » (Adaptation de l’Agriculture Africaine), ainsi que la signature de 19 contrats-programmes de nouvelle génération pour le développement et la modernisation des filières de production agricole, avec les principales filières de productions végétales et animales.

Par ailleurs, le ministre a relevé l’importance de la participation des autres pays pour les agriculteurs et éleveurs marocains, leur permettant ainsi de bénéficier de leurs expériences, notamment sur le plan technologique.

Organisé Sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI, le SIAM, qui se poursuit jusqu’au 7 mai courant, se veut un rendez-vous incontournable pour débattre et échanger sur l’actualité du secteur agricole. Pour cette année, le Salon a comme invité d’honneur le Royaume-Uni, avec la participation de plusieurs autres pays des différents continents.

LNT avec MAP

