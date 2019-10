PARTAGER Sacs plastiques: Deux ateliers démantelés à Mediouna et 2,5 tonnes saisies

Une commission provinciale mixte a procédé, vendredi dernier dans la province de Mediouna, au démantèlement de deux ateliers clandestins de fabrication des sacs plastiques interdits, a indiqué mercredi un communiqué du ministère de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de l’Economie Numérique.

Lors de cette opération, effectuée à Douar Ouled Bouaziz et Douar Lahnanecha, commune rurale de sidi Hajjaj Oued Hassar, la commission de contrôle a saisi plus de 1,5 tonne de sacs plastiques interdits d’usage, 888 kg de déchets en matière plastique, 100 kg de matières premières et 9 machines et outils utilisés dans la fabrication des sacs interdits, a précisé le ministère dans un communiqué.

Les autorités ont procédé à la fermeture des deux ateliers et une enquête judiciaire a été ouverte à cet effet, a conclu la même source.

LNT avec Map