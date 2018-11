PARTAGER « Sables et sentiments », une expérience artistique unique signée Mohamed Moustataa

Mohamed Moustataa, un jeune peintre fassi, vient de présenter sa nouvelle expérience artistique et créative, la deuxième de son périple avec la plume et les couleurs, « Sables et Sentiments », à Casablanca. Âgé de 28 ans, Mohammed Moustataa, natif de la ville de Fès, a étudié dans différents instituts de photographie et de créations artistiques et a connu également de nombreuses expériences musicales. Toutefois, il a orienté son choix vers le monde des couleurs et les tableaux, malgré ses nombreux et différents talents.

Dans sa dernière sortie, Mohammed Moustataa a présenté avec succès une exposition d’art abstraite et impressionniste, pour se déplacer avec ses toiles modernes vers l’art du dessin des visages dans diverses manifestations du surréalisme, parfois en noir et blanc, et parfois en utilisant des couleurs uniques incarnant les contours de la vie humaine, les émotions et les différents sentiments de l’être humain tels que la joie, le bonheur et la tristesse, à travers notamment des créations à la fois élégantes, et sans complexe.

Dans cette dernière exposition, le sahara marocain, notamment la femme du sud marocain, ont été ses principales sources d’inspiration.

Mohamed Moustataa est un artistes qui a pu en peu de temps ancrer son nom dans le domaine de la peinture à travers des toiles vibrantes et pleines de sensations, défiant les détails des personnages et leurs réflexions sur la réalité. Il illustre cette jeunesse marocaine ambitieuse, dynamique qui croit en ses qualités et ses talents.

