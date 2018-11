PARTAGER Le rythme de création de logements en hausse, selon Fassi Fihri

Plus de 122.000 unités de logement ont été réalisées au premier semestre 2018, soit une progression de 26% en comparaison avec la même période de l’an dernier, a indiqué vendredi à Rabat le ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville, Abdelahad Fassi Fihri.

Présentant le projet de budget alloué au ministère devant la Commission de l’intérieur, des collectivités territoriales, de l’habitat et de la politique de la ville à la Chambre des représentants, M. Fassi Fihri a souligné que le bilan sectoriel a été notamment marqué par une baisse des ventes de ciment qui sont passées de 9.20 millions de tonnes entre janvier et août 2017 à 8,76 millions de tonnes durant la même période de l’année en cours.

Il a de même fait savoir que la garantie de prêts au logement dans le cadre du Fonds FOGARIM a totalisé 8,76 milliards de DH au cours des premiers huit mois de 2018, contre 2,28 milliards sur la même période de l’année précédente, alors que les garanties accordées dans le cadre de FOGALOGE ont porté sur 1,21 milliards de janvier à août 2018, contre 1,32 pour l’année précédente. Le ministre a dans ce contexte affirmé que la facilitation de l’accès au logement et l’amélioration du cadre de vie des citoyens figurent au cœur des engagements de son département dans le cadre du programme gouvernemental 2017-2021, rappelant que la lutte contre l’habitat insalubre a concerné 59 villes, alors que le nombre de bénéficiaires a atteint 258.000 familles. Les travaux en cours devront profiter à 1.698 familles pour une enveloppe budgétaire de 1.174 MDH, dont une contribution du ministère à hauteur de 31%.

Sur le plan du logement social, l’année 2018 a été marquée par l’achèvement de 39.388 unités d’habitation d’un prix unitaire de 250.000 DH et de 2.439 d’autres unités au prix unitaire de 140.000 DH, a-t-il précisé, notant que le ministère procède actuellement à la préparation d’un produit de nouvelles unités destinées aux catégories les plus vulnérables et un autre destiné à la classe moyenne dans le cadre de la réforme du programme d’habitat social.

M. Fassi Fihri a mis l’accent sur la nécessité d’élaborer une nouvelle stratégie de mobilisation du foncier, soulignant que 543 opérations de régularisation foncière ont pu être été effectuées pour à travers la délivrance de 208.318 titres fonciers. Il a été en outre procédé au suivi de la mise en œuvre des accords de mobilisation du foncier public (2003-2009). Il s’agit également, selon M. Fassi Fihri, de la mise en œuvre des recommandations de la feuille de route pour la promotion du secteur, de l’activation de nouvelles mesures visant à promouvoir l’accès au logement des catégories démunies et dans le milieu rural.

LNT avec MAP