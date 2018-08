PARTAGER Ryanair: Nouvelle ligne entre Fès et Paris-Vatry dès novembre prochain

La compagnie aérienne Ryanair a annoncé, mercredi, le lancement d’une nouvelle ligne entre Fès et Paris-Vatry, avec un service hebdomadaire à partir de novembre 2018.

Les clients marocains et les visiteurs peuvent désormais réserver leur vol vers Paris-Vatry dès maintenant jusqu’en mars 2019 et profiter de tarifs encore plus bas et des dernières améliorations du programme « Always Getting Better », indique Ryanair dans communiqué. Ce programme propose en effet une réduction sur les frais de bagages enregistrés (un prix unique de 25€ et une taille unique de 20 kg), des vols en correspondance vers Rome, Milan et Porto, un site web Ryanair Rooms avec « 10% restitué » en Crédit Voyage, un choix plus grand d’options de transferts terrestres avec Car Trawler, outre la promesse de ponctualité et de prix, précise la même source. « Ryanair est heureuse de lancer cette nouvelle ligne entre Fès et Paris-Vatry à partir de novembre 2018 et qui opèrera une fois par semaine dans le cadre de notre programme d’hiver 2018. Les clients peuvent réserver leurs billets dès maintenant jusqu’en mars 2019 », a fait savoir Mme Hélène Bégasse de Ryanair, citée par le communiqué. Elle a dans ce sens indiqué que pour célébrer le lancement de cette nouvelle ligne, la compagnie aérienne met des sièges en vente à partir de seulement 328 dirhams pour voyager en août et disponibles à la réservation jusqu’à vendredi 10 août à minuit.

LNT avec MAP