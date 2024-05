La compagnie aérienne irlandaise « Ryanair » vient d’inaugurer une liaison domestique entre Ouarzazate et Tanger, qui sera opérée à raison de deux vols hebdomadaires.

Le vol inaugural de cette nouvelle desserte, effectuée avec un avion de type Boeing 737 d’une capacité de 180 places, a atterri à l’aéroport de Ouarzazate en provenance de l’aéroport de Tanger Ibn Battouta.

Une cérémonie a été organisée à cette occasion à l’aéroport international de Ouarzazate en présence du directeur de l’aéroport, Ismail Aghouzaf, d’élus et de plusieurs responsables locaux.

A cette occasion, M. Aghouzaf a indiqué que le vol inaugural de cette nouvelle liaison domestique a atterri à l’aéroport de Ouarzazate avec à son bord 120 passagers, soulignant que cette nouvelle desserte vient renforcer les liaisons aériennes assurées à partir de cette plateforme aéroportuaire.

Dans une déclaration à la MAP, il a indiqué que l’aéroport de Ouarzazate a accueilli plus de 10.000 passagers au cours du mois de mars, soit une augmentation de 12% par rapport à la même période une année auparavant, estimant que cette nouvelle liaison aura des retombées positives sur l’activité touristique.

La compagnie « Ryanair » avait annoncé, en décembre 2023, avoir obtenu l’approbation pour opérer des vols domestiques au Maroc. Dans le cadre de cette expansion, le transporteur lance 11 routes domestiques reliant 9 destinations marocaines, à savoir Agadir, Errachidia, Essaouira, Fès, Marrakech, Ouarzazate, Oujda, Tanger et Tétouan.

Ces nouveaux vols contribueront au désenclavement de certaines régions comme Ouarzazate, Essaouira ou Errachidia, tout en permettant aux visiteurs internationaux d’étendre leur séjour dans plusieurs villes, stimulant ainsi le tourisme à travers toutes les régions du Maroc.

La compagnie irlandaise, première d’Europe en nombre de passagers transportés, projette de doubler son trafic annuel au Maroc pour atteindre plus de 10 millions de passagers d’ici 2027, selon le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie Sociale et Solidaire.

LNT avec Map

