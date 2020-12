Boeing [NYSE : BA] et Ryanair ont annoncé aujourd’hui une commande ferme de 75 exemplaires supplémentaires du 737 MAX. La plus grande compagnie aérienne européenne porte ainsi son carnet de commandes à 210 exemplaires de cet appareil. Ryanair a de nouveau choisi le 737 8-200, variante grande capacité du 737-8, en raison du nombre de sièges supplémentaires, ainsi que l’efficacité énergétique et des performances environnementales accrues de cet appareil, selon un communiqué de presse.

« Le Conseil d’administration et les employés de Ryanair sont convaincus que nos clients adoreront ces nouveaux avions. Les passagers apprécieront le nouvel aménagement intérieur de la cabine, l’espace plus généreux au niveau des jambes, la consommation de carburant inférieure et le faible niveau de bruit. Surtout, nos clients apprécieront les tarifs plus bas que ces avions permettront à Ryanair de proposer dès 2021 et tout au long de la prochaine décennie. Notre compagnie se positionne en effet en figure de proue de la reprise pour les secteurs de l’aéronautique et du tourisme en Europe », a déclaré Michael O’Leary, CEO du groupe Ryanair.

Michael O’Leary et les dirigeants de Ryanair ont rejoint l’équipe de Boeing à l’occasion de la cérémonie de signature qui a eu lieu à Washington, D.C. Les deux compagnies ont reconnu l’impact à court terme de la pandémie de COVID-19 sur le trafic aérien, mais fait part de leur confiance dans la résilience et la solidité de la demande en passagers sur le long terme.

« Dès que la pandémie de COVID-19 aura reculé — ce qui sera probablement le cas en 2021 grâce à l’efficacité des nombreux vaccins —, Ryanair et ses aéroports partenaires aux quatre coins de l’Europe pourront, grâce à ces avions respectueux de l’environnement, rétablir rapidement leurs programmes et leurs calendriers de vol, récupérer les pertes de trafic et accompagner les pays européens pour relancer leur secteur touristique, tout en aidant les jeunes à se remettre au travail dans les villes, sur les plages et dans les stations de ski de l’Union européenne », a déclaré Michael O’Leary.

Ryanair est le client de lancement de la variante 737-8 de grande capacité. La compagnie a en effet passé sa première commande de 100 avions assortie de 100 exemplaires en options en décembre 2014, suivie d’une commande ferme de 10 exemplaires d’avions en 2017, puis de 25 en 2018. Le 737 8-200 permettra à Ryanair de configurer ses avions avec une capacité de 197 sièges, ce qui augmentera son potentiel de recettes tout en abaissant sa consommation de carburant de 16 % par rapport à ses avions précédents, précise le texte du communiqué.

« Ryanair continuera à jouer un rôle de premier plan pour notre industrie lorsque l’Europe se remettra de la pandémie de COVID-19 et que le trafic aérien recouvrera sa croissance dans l’ensemble du continent. Nous nous réjouissons que Ryanair accorde à nouveau sa confiance à la famille Boeing 737 et bâtisse sa future flotte avec cette commande ferme conséquente », a déclaré Dave Calhoun, Président-directeur général de Boeing.

« Boeing demeure pleinement concentré sur le retour en service en toute sécurité de la totalité de la flotte de 737, ainsi que sur la livraison des avions commandés par Ryanair et nos autres clients. Nous croyons fermement en cet avion, et continuerons à tout mettre en œuvre pour regagner la confiance de tous nos clients », a ajouté Dave Calhoun.

LNT avec CDP