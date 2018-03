PARTAGER Russia Today : Le Maroc a toutes les chances d’être le pays hôte du Mondial 2026

La chaîne de télévision russe Russia Today (RT) en français a souligné que le Maroc a toutes les chances et les potentialités pour abriter la coupe du monde 2026 de football.

Malgré la forte concurrence posée par la candidature conjointe des Etats-Unis, le Mexique et le Canada, »le Maroc dispose d’infrastructures modernes et un réseau routier et autoroutier uniques en Afrique, à même de lui permettre d’être choisi pour accueillir cet événement sportif de dimension planétaire », note RT dans un bulletin d’information diffusé mardi, avant d’ajouter que ce rêve marocain peut devenir réalité cette fois-ci lors de l’annonce du pays hôte le 13 juin prochain, et faire ainsi du Maroc le deuxième pays africain à organiser la coupe du monde après l’Afrique du Sud en 2010.

Cette chaîne d’information en continu évoque, à l’appui, les propos de l’ancien footballeur international marocain Smahi Triki qui a déclaré que »l’organisation de cette coupe du monde sera une fierté pour les Marocains et une formidable tribune pour promouvoir la destination Maroc ».

De même, le journaliste sportif, Patrick Juillard a noté que le Maroc dispose d’un fort potentiel pour accueillir la coupe du monde, relevant que la construction des douze stades de football exigés par la Fifa est un objectif atteignable d’ici à 2026.

Le Maroc tout »entier » est »mobilisé » pour la candidature du Royaume à l’organisation du Mondial 2026 de football, avait déclaré en janvier dernier le comité de candidature, en insistant sur la dimension »africaine » de ce projet.

Il est à noter que le Maroc a annoncé en août 2017 repartir pour une cinquième campagne dans le but de décrocher l’organisation du Mondial de football, pour l’édition 2026. La désignation aura lieu le 13 juin et, pour la première fois, le pays hôte sera désigné par l’ensemble des 211 fédérations composant la Fédération internationale Fifa.

LNT avec Map