L’Association pour le Développement de la Responsabilité Sociétale des Organisations au Maroc (RSO AU MAROC), organise, le 14 février 2024 à l’Hôtel Grand Mogador de Casablanca, la septième édition des Rencontres Internationales de la RSO. Cet événement, qui se déroulera en collaboration étroite avec la Fédération Nationale de l’Électricité, de l’Électronique et des Énergies Renouvelables (FENELEC), bénéficie du soutien et du patronage du Ministère de la Transition Énergétique et du Développement Durable ainsi que du Ministère de l’Industrie et du Commerce. Cette année, le thème central de la rencontre sera axé sur la « Décarbonation au Maroc : Vers un Avenir Durable », un sujet d’une actualité brûlante.

L’événement constituera une plateforme privilégiée pour engager des discussions approfondies et analyser les répercussions économiques du Mécanisme d’Ajustement Carbone à l’importation mis en œuvre par l’Union Européenne. Ce mécanisme, qui touche initialement des secteurs clés tels que le fer, l’acier, le ciment, l’aluminium, les engrais, l’hydrogène et le secteur énergétique, s’étendra progressivement à d’autres domaines industriels, y compris l’industrie automobile, l’agro-alimentaire et le secteur du textile-habillement. Il est crucial d’examiner l’impact de cette mesure qui pourrait sévèrement affecter les économies africaines, tout en explorant les possibilités et les avantages que la décarbonation peut offrir au Maroc.

Cette nouvelle édition des Rencontres Internationales de la RSO ambitionne de mettre en évidence les enjeux associés à cette réglementation européenne et de réfléchir aux opportunités de la décarbonation pour le Maroc, soulignant à la fois les progrès accomplis et les défis à relever. Comme le souligne Monsieur Mohammed Aziz DERJ, Président de RSO AU MAROC, la décarbonation représente un changement de paradigme majeur, impliquant une transformation profonde de nos systèmes de production et de consommation ainsi que de nos politiques de gouvernance. Elle requiert une innovation technologique soutenue, des politiques ambitieuses, une sensibilisation accrue du public, et des investissements significatifs dans les énergies renouvelables, la mobilité durable, l’efficacité énergétique, et la préservation des ressources naturelles.

Durant ces rencontres, plusieurs sujets d’importance seront abordés, notamment les politiques gouvernementales et les initiatives favorisant la décarbonation, les meilleures pratiques et les cas de succès d’entreprises engagées dans cette voie, les avancées technologiques et les solutions innovantes dans les domaines des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique. De plus, un focus particulier sera mis sur les investissements et les opportunités de financement disponibles pour accompagner la transition vers une économie à faible émission de carbone, marquant ainsi l’engagement du Maroc et des participants envers un avenir durable et inclusif.

