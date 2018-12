PARTAGER RSE : Le Groupe Renault lance sa fondation au Maroc

Le Groupe Renault Maroc annonce la création de la Fondation Renault Maroc afin d’ancrer le développement humain et social au cœur de sa démarche.

Présent dans le Royaume depuis 1928, le Groupe est engagé dans une stratégie de responsabilité sociale de l’entreprise contribuant au développement social et économique du Royaume auprès des communautés riveraines de ses sites d’implantation.

La Fondation Renault Maroc donne ainsi une nouvelle dimension aux engagements sociaux et sociétaux du Groupe Renault Maroc et assure naturellement la continuité de sa politique RSE et mécénat.

Cette fondation, s’appuyant sur les valeurs et savoir-faire distinctifs du Groupe Renault, a pour mission de concevoir et développer un ensemble d’actions autour de 2 piliers centraux : l’inclusion et la mobilité durable.

Le Groupe Renault Maroc se mobilise pour favoriser l’inclusion, en donnant sa chance à chacun dans la société grâce à l’accès à l’éducation, la promotion de la diversité au sein de la société et le développement des solutions de mobilité solidaire.

Parce que l’éducation est une priorité, un ensemble d’actions a été mené dans ce sens auprès des populations cibles telles que la mise en place d’un programme de mobilité scolaire, la création de classes préscolaires, la réhabilitation des établissements et l’organisation d’activités parascolaires.

La mobilité durable est une notion pionnière développée par le Groupe Renault pour offrir une réponse globale aux besoins de mobilité du plus grand nombre. C’est aussi dans ce cadre que le Groupe s’est engagé de manière citoyenne dans la sensibilisation à la sécurité routière à travers le programme renommé de prévention « Tkayes ».

La Fondation Renault Maroc, présidée par Marc Nassif, Directeur Général du Groupe Renault Maroc, s’appuie sur un bureau constitué de collaborateurs du Groupe Renault Maroc aux parcours riches et variés, et visant à intégrer des personnalités de la société civile marocaine.

Marc Nassif, Directeur Général du Groupe Renault Maroc et Président de la fondation Renault Maroc : « La Fondation Renault Maroc est une promesse renouvelée pour l’avenir, c’est une dimension supérieure donnée à l’engagement du Groupe envers le Maroc. Parce que, pour le Groupe, dans une économie mondialisée l’humain doit rester au centre des préoccupations. »

Dirigée au quotidien par Zineb El Jazouli, Directrice Communication et RSE du Groupe Renault Maroc, la Fondation Renault Maroc bénéficie de l’appui et du réseau de la Fondation Renault Monde pour développer ses propres projets au Maroc.

La création de cette Fondation au service des populations riveraines à l’activité du Groupe Renault Maroc entre ainsi en parfaite complémentarité et continuité de l’activité RSE du Groupe tout en encourageant de nouvelles initiatives.

Composition du bureau de la Fondation Renault Maroc :

– Président – Marc NASSIF

– Directrice – Zineb El Jazouli

– Secrétaire Général – Nabil Touzani

– Coordinatrice Générale – Imane Rekaibi

– Trésorier – Youness Yamouri

LNT