« Responsabilité sociétale des entreprises et droits de l’Homme » est le thème d’un colloque organisé, mercredi à Salé, à l’initiative de la Commission Régionale des Droits de l’Homme en présence d’une pléiade d’experts et d’acteurs économiques.

Ce colloque a été l’occasion d’engager un débat constructif sur la contribution des entreprises au développement durable en vue de consacrer l’effectivité des droits économiques, sociaux et environnementaux tout en adoptant une approche participative.

Au cours de cette rencontre, les intervenants ont souligné l’importance d’instaurer des pratiques consacrant la responsabilité sociétale des entreprises pour parvenir à un développement durable, notant que cette approche managériale est un impératif qui interpelle tous les secteurs à la lumière des mutations que connait le Maroc.

Ils ont aussi mis l’accent sur la nécessité de fédérer les efforts des acteurs publics et privés, de la société civile et de l’université marocaine, afin de promouvoir les droits de l’Homme au sein des entreprises et l’autonomisation économique des femmes.

D’après la présidente de la Commission régionale des droits de l’Homme de Rabat-Salé-Kénitra, Houria Tazi Sadeq, cette initiative entend enrichir le débat public autour de la question de la responsabilité sociétale des entreprises et répondre aux défis multidimensionnels auxquels la société marocaine est confrontée dans son rapport au développement humain, au développement durable et à la justice sociale.

Le Conseil national des droits de l’Homme et ses commissions régionales accordent une importance capitale à ces questions particulièrement à la lumière du rôle que joue cette instance constitutionnelle en matière de droits de l’Homme, a-t-elle noté, ajoutant que la responsabilité sociétale des entreprises est étroitement liée à l’interaction de chaque établissement, public ou privé soit-il, avec la société, son environnement et ses partenaires, selon une approche universelle reconnue.

Ghizlane Nourelil, experte en responsabilité sociétale des entreprises, a de son côté souligné la nécessité d’intégrer l’approche genre dans les stratégies d’emploi, afin d’assurer l’égalité homme-femme et protéger les droits de bon nombre de femmes entrepreneures, notamment dans les petites entreprises.

Ce colloque s’inscrit dans le cadre du plan d’action annuel de la Commission régionale des droits de l’Homme de Rabat-Salé-Kénitra, en vue d’apporter un éclairage sur la question du développement durable en général et de l’autonomisation économique des femmes en particulier, selon une approche de droit en harmonie avec les chartes internationales y afférentes.

Il a été l’occasion d’aborder plusieurs thématiques touchant notamment à la protection contre les diverses formes de violations, aux droits des femmes et à l’égalité des sexes, et au respect des lois régissant le travail des enfants.

LNT avec MAP

