PARTAGER Royal Air Maroc rejoint Oneworld, l’alliance aérienne aux 528 millions de voyageurs !

Royal Air Maroc rejoindra prochainement Oneworld permettant ainsi à cette Alliance aérienne d’ajouter l’une des plus grandes compagnies aériennes africaines à la liste de ses prestigieux membres.

La compagnie aérienne marocaine a été invitée à intégrer prochainement cette prestigieuse Alliance, par le conseil de direction de Oneworld (composé de 13 membres dirigeants de compagnies aériennes), lors de sa réunion annuelle tenue récemment à New York.

Royal Air Maroc devrait être officiellement intégrée à Oneworld à la mi-2020, date à laquelle la compagnie opérera aux côtés des plus grandes compagnies de l’industrie du transport aérien. Sa filiale régionale, Royal Air Maroc Express, deviendra également membre affilié de Oneworld.

Royal Air Maroc sera ainsi la première compagnie africaine à devenir membre à part entière de Oneworld. L’Afrique est le seul continent où l’Alliance n’avait, jusqu’à présent, aucun membre effectif.

Avec son réseau de 99 destinations dans 49 pays, Royal Air Maroc permettra à Oneworld d’ajouter 34 nouvelles destinations et 21 pays à sa carte, portant ainsi le réseau de l’Alliance à 1 069 aéroports dans 178 pays et territoires.

« Royal Air Maroc est ravie et honorée d’avoir été invitée à devenir les ailes de Oneworld en Afrique. Cela dénote, en premier lieu, l’image et la place de notre Pays, au niveau continental et mondial, à travers nos fondamentaux, le développement de nos infrastructures … D’autre part, cette intégration à Oneworld est une reconnaissance de la qualité de Royal air Maroc, de notre leadership et de notre ambition stratégique.

Nous sommes, dès lors, extrêmement fiers et impatients d’intégrer l’Alliance afin d’offrir à nos clients, dès que possible, les services et les avantages de la meilleure Alliance de compagnies aériennes au monde. Notre partenariat avec Oneworld, regroupant les plus belles références mondiales dans le transport aérien, mettra notre Pays à portée d’un réseau de plus de 520 millions de voyageurs. L’accès vers nos destinations touristiques sera facilité grandement.

Enfin, nous serons à même de mieux connecter notre continent africain au reste du monde. C’est sans aucun doute l’un des moments les plus importants de l’histoire de notre compagnie, riche de ses 60 ans d’existence et prête pour son voyage afin de devenir la première compagnie aérienne d’Afrique», souligne Hamid ADDOU, président de Royal Air Maroc.

De son côté, Alan Joyce, président du conseil de Oneworld indique que « Oneworld est ravi d’accueillir Royal Air Maroc d’autant que l’Afrique est la dernière grande région où Oneworld n’a pas de membre effectif ; et qui promet l’un des taux de croissance les plus élevés dans le transport aérien au cours des prochaines décennies. Royal Air Maroc offrira une plus grande valeur ajoutée à nos clients dans la mesure où nous étendrons notre réseau dans cette nouvelle région».

Quant à Rob Gurney, président de Oneworld, il déclare : « Lorsque nous avons dévoilé notre nouvelle plateforme « Oneworld connect » en juin dernier, nous avons annoncé que Oneworld ciblerait désormais les grandes compagnies aériennes ayant une présence significative sur le principal marché visé par l’Alliance et fournissant des connexions entre les principaux centres d’affaires mondiaux.

Royal Air Maroc est en train de devenir une compagnie aérienne d’envergure internationale, dont sa base historique de Casablanca se développera pour devenir la principale porte d’entrée aérienne d’Afrique, tout en consolidant sa place de premier centre financier du continent. »

Une multitude d’avantages pour la compagnie et ses clients

L’adhésion de Royal Air Maroc à l’Alliance Oneworld est une grande opportunité pour la compagnie nationale qui connaîtra une transformation importante. Concrètement, l’intégration de cette Alliance permettra à la compagnie d’étendre son réseau et ses destinations par l’adjonction de lignes exploitées par ses alliées via des accords de partage de code. Ainsi le réseau de Royal Air Maroc sera connecté à terme à plusieurs destinations à travers le monde.

Les destinations et les fréquences vont s’accroitre de manière significative, et cette inter-connectivité drainera de nouveaux clients sur les lignes de la compagnie nationale. Le réseau de l’Alliance compte justement un total de 1035 destinations sur 164 territoires. Cela permettra en même temps de se doter d’un meilleur parcours client grâce aux correspondances optimisées et aux opérations d’enregistrement de bout en bout, avec une assistance internationale Oneworld dans les aéroports du réseau de l’Alliance.

En outre, l’adhésion à Oneworld permettra à Royal Air Maroc de bénéficier du traitement de ses vols dans les terminaux aéroportuaires des compagnies membres dans leurs hubs respectifs, et de l’accès aux lounges des compagnies aériennes membres offrant un choix important de plus de 650 salons VIP à travers le monde. A cela s’ajoutent plusieurs avantages tels, entre autres, le repositionnement de la marque Royal Air Maroc au même niveau que les compagnies membres de l’Alliance et l’alignement aux plus hauts standards de l’industrie au niveau des process de gestion et de traitement du client ainsi qu’en matière de digitalisation avancée.

Forte promotion pour la destination Maroc

Par ailleurs, l’adhésion de Royal Air Maroc à Oneworld contribuera également à la promotion de notre pays à travers le monde. En effet, les compagnies membres comptent plus de deux cent millions d’adhérents aux programmes de fidélité qui représentent une nouvelle clientèle touristique importante pour notre pays, en provenance de marchés nouveaux et stratégiques comme les Etats-Unis d’Amérique, le Brésil, l’Argentine, le Chili, le Japon, la Malaisie, l’Australie et l’Europe du nord. Le Royaume sera automatiquement affiché dans le catalogue de tous les membres de ces programmes de fidélisation qui auront ainsi la possibilité de découvrir la destination Maroc. Cette visibilité s’étend également à l’ensemble des pays d’Afrique desservis par Royal Air Maroc.

Le Maroc bénéficiera également de la communication établie périodiquement par Oneworld, mettant en exergue les différentes destinations proposées par ses membres. Ces campagnes sont véhiculées à travers une large palette de plateformes de diffusion allant du site web jusqu’au contenu Inflight à bord des avions des compagnies membres en passant par les comptes sur les réseaux sociaux. Cela sera une occasion pour faire connaitre le Maroc et mettre en valeur ses spécificités et richesses touristiques et culturelles auprès d’un large public.

La communication autour de la destination Maroc se fera également dans les hubs respectifs des compagnies membres tels Miami, Dallas, Nex York, Londres, Madrid, Moscou, Helsenki, Sao Paolo, Santiago du Chili, Buenos Aires, Sydney, Hong Kong, Tokyo, Doha, Amman, Colombo, Kuala Lumpur… à travers des campagnes d’affichage et digitales régulières. Casablanca, qui est aujourd’hui un hub de transit entre l’Afrique et l’Europe, gagnera en attractivité et s’imposera comme étant la plateforme reliant le Maroc et l’Afrique au reste du monde. En effet, les passagers Oneworld qui passaient par les hubs européens comme Paris, Lisbonne ou Fransfort pourraient choisir Casablanca comme nouvelle station de transit offrant des possibiltés de séjour.

L’adhésion à une Alliance mondiale était un objectif stratégique majeur sur lequel travaillait Royal Air Maroc depuis de longues années. Une dynamique a été donnée à ce projet depuis 2017, à travers l’amorce de nouvelles discussions avec le top Management de Oneworld avec une approche innovante accompagnée par la mise en place de partenariats aériens, et en particulier avec quelques membres influents. La compagnie nationale a conditionné son intégration par l’obtention du statut de « Full member & Shareholder Member », statut dont ne disposent pas toutes les compagnies membres.

(Intérim)

A propos de Oneworld

Oneworld est une Alliance mondiale de premier rang regroupant certaines des plus grandes compagnies aériennes du monde. Oneworld compte 13 membres qui disposent d’une flotte de 3 447 appareils opérant 1 035 routes aériennes dans 164 pays. En 2017, l’Alliance a transporté près de 528 millions de voyageurs.

Les compagnies membres de Oneworld sont engagées à fournir le meilleur niveau de service et de prestations aux voyageurs à travers le monde. Les compagnies de l’Alliance travaillent ensemble pour offrir une expérience de voyage incluant des privilèges notamment la possibilité de gagner des miles et de les échanger contre des primes de voyages sur la totalité du réseau de l’Alliance. Ce système permet aux clients les plus fidèles d’accéder à plus de 650 salons d’aéroports dans le monde. Au début de 2018, Oneworld a lancé une nouvelle plateforme « Oneworld connect » permettant aux compagnies aériennes de rejoindre la première Alliance aérienne mondiale et de bénéficier de plus de services et d’avantages sur un vaste réseau international. Fiji Airways a été la première compagnie aérienne à rejoindre l’Alliance en tant que partenaire Oneworld connect.

Les membres de Oneworld

American Airlines est un membre fondateur de Oneworld. American et ses filiales opèrent à partir des principales plateformes des Etats-Unis, comme Charlotte, Chicago, Dallas/Fort Worth, Los Angeles, Miami, New York, Philadelphie, Phoenix et Washington DC avec une flotte de 1.536 avions, à destination de plus de 330 aéroports dans 50 pays.

British Airways est l’une des premières compagnies au monde et l’un des membres fondateurs de l’Alliance Oneworld. La compagnie dessert

près de 200 destinations dans 90 pays au départ de son hub de Londres Heathrow. Elle a transporté avec Iberia, membre du même groupe IAG, près de 90 millions de passagers en 2017.

Cathay Pacific figure parmi les compagnies les plus primées d’Asie et est l’un des membres fondateurs de l’Alliance Oneworld. Elle dessert près de 100 destinations dans plus de 30 pays avec une flotte de 189 avions. La compagnie de Hong kong a transporté près de 35 millions de passagers en 2017.

Principale compagnie aérienne de Finlande, avec une flotte de 73 avions, Finnair dessert plus de 60 destinations dans 30 pays au départ de son hub Helsinki, avec notamment un nombre croissant de vols long-courriers internationaux sur l’Asie.

Membre de l’Alliance Oneworld depuis 1999, la compagnie aérienne espagnole Iberia dessert quelque 110 destinations dans 40 pays. C’est la principale compagnie aérienne opérant sur l’Amérique Latine.

Fondée en 1951, Japan Airlines est membre de l’Alliance Oneworld depuis 2007. Ses principaux hubs sont situés à Tokyo, Osaka et Nagoya. Elle dessert, en collaboration avec les membres affiliés Oneworld, quelque 75 destinations dans 20 pays avec une flotte de 220 avions. La compagnie nippone a transporté 40 millions passagers en 2017.

Largement reconnue comme la compagnie aérienne principale en Amérique Latine, LATAM Airlines a été créée suite à la fusion entre LAN Airlines, TAM Airlines et leurs filiales, avec des plateformes à Santiago du Chili, Buenos Aires, Bogota, Lima, Quito et Guayaquil. La compagnie compte 329 avions et elle a transporté 67 millions passagers en 2017.

Malaysia Airlines a rejoint Oneworld en février 2013. Avec une flotte de 76 avions, elle fait partie des onze compagnies aériennes au monde auxquelles Skytrax a attribué cinq étoiles.

La compagnie australienne Qantas, membre fondateur de Oneworld, dispose d’une flotte de 193 avions. Elle dessert près de 80 destinations en Asie, dans le Pacifique, en Europe, en Amérique du Nord et en Afrique. En 2017, la compagnie australienne a transporté 28 millions de passagers.

Qatar Airways, la compagnie aérienne nationale de l’Etat du Qatar, a rejoint l’Alliance Oneworld en 2013. Notée cinq étoiles par Skytrax, la compagnie qatarie exploite une flotte moderne de 200 appareils desservant plus de 150 destinations dans le monde entier.

Royal Jordanian est la compagnie nationale du Royaume de Jordanie. Elle dessert, avec une flotte de 26 avions, quelque 60 destinations dans près de 40 pays à travers le Moyen-Orient, l’Europe, l’Asie, l’Afrique et l’Amérique du Nord.

S7 est la principale compagnie aérienne nationale en Russie. Elle dispose d’une flotte de 59 avions et elle dessert une centaine de destinations dans 30 pays à travers l’Europe, le Moyen-Orient et l’Asie. En 2017, elle a transporté 13 millions de passagers.

SriLankan Airlines a rejoint Oneworld le 1er mai 2014. Avec une flotte de 21 avions, la compagnie aérienne nationale du Sri Lanka, bénéficie d’une forte présence dans le sud de l’Inde.

A propos de Royal Air Maroc

Royal Air Maroc est la compagnie nationale du Maroc. En 2017, elle a transporté plus de 7,3 millions de passagers. Sa flotte est composée de 55 appareils dont des Boeing 737-800, des Embraer 190 et des ATR-72 pour les vols court et moyen-courriers, des Boeing 767 et Boeing 787-8 pour les vols long-courriers. Elle recevra ses premiers 787- 900 ce mois-ci (décembre 2018).

Dans le cadre de son plan de croissance quinquennal, la flotte se développera de manière significative, étendant ainsi la portée de son réseau de 94 destinations à 121. Elle augmentera également ses fréquences sur de nombreux marchés, desservant pratiquement toutes les destinations courts et moyen-courriers quotidiennement et, dans de nombreux cas, proposant plusieurs fréquences par jour, faisant de sa base de Casablanca un véritable hub. Royal Air Maroc Express, sa filiale régionale, exploite 5 ATR 72 et recevra un 6ème ATR 72 ce décembre 2018.

Royal Air Maroc propose une cabine configurée en classe Affaires et Économie sur la plupart des liaisons internationales, y compris des sièges convertis en couchettes inclinables dans sa cabine Premium.

Des investissements importants sont en cours afin d’améliorer le produit. Une nouvelle image de marque et un nouveau contenu marketing, des réaménagements des cabines, de nouveaux uniformes sont prévus dans les mois à venir. Au cours des cinq dernières années, l’amélioration du service et de la qualité ont été reconnues et récompensées : Royal Air Maroc s’est vue décerner le label 4 étoiles par Skytrax, organisme réputé à l’échelle mondiale pour ses audits et évaluations du niveau des services dans différents métiers de l’aviation.

Royal Air Maroc partage déjà des codes avec Qatar Airways, Iberia et S7 Airlines, membres de Oneworld. D’autres partenariats avec d’autres compagnies aériennes membres de Oneworld seront mis en place en rejoignant l’Alliance.