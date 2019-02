PARTAGER Royal Air Maroc récolte les fruits de son programme d’Open Innovation

Royal Air Maroc tire d’ores et déjà profit de son programme d’Open Innovation initié en 2018 afin de soutenir et de développer des projets innovants susceptibles d’améliorer l’expérience client de ses voyageurs, annonce un communiqué du transporteur.

A l’issue d’un long parcours, constitué d’un hackathon, d’une immersion de 8 semaines de mentoring et de coaching, d’un bootcamp, d’un démo day et d’une phase d’accélération, trois projets ont finalement été retenus pour implémentation. La compagnie nationale a ainsi signé ce mardi 26 février un partenariat avec la startup nigériane Amplify en vue de développer une solution innovante de réservation de billets d’avion. Cette convention intervient dans le cadre du processus d’amélioration continue des services de la compagnie aérienne, notamment en matière d’expérience client.

Les collaborateurs de Royal Air Maroc ne sont pas en reste puisque deux de leurs projets font également partie des projets qui seront implémentés dans les mois qui viennent, poursuit le texte.

Le lancement de ces projets fait suite au programme d’Open Innovation organisé en avril dernier en collaboration avec La Factory by ScreenDy, sous le thème «Customer Journey Reinvented». « Après avoir intégré la transformation digitale et l’innovation comme pilier de son plan de développement, Royal Air Maroc s’est engagée pour associer l’écosystème externe de l’innovation (startuppeurs, incubateurs, accélérateurs…) dans le développement de ses produits et services, et ce notamment à travers l’organisation d’un programme complet d’Open Innovation », souligne Hamid ADDOU, Président Directeur Général de Royal Air Maroc.

Le Hackathon #RAM747, qui a eu lieu du 13 au 15 avril 2018 à bord d’un Boeing 747, a permis d’accélérer le mouvement d’innovation du Groupe et d’appuyer ainsi sa stratégie centrée sur le client. Aujourd’hui plus que jamais, l’Open Innovation constitue un vecteur important de croissance pour Royal Air Maroc, dit-on auprès de la société. Il lui permet de stimuler l’esprit créatif de l’innovation et d’encourager la prise d’initiative pour co-créer de nouveaux produits et services qui améliorent l’expérience Client, conclut le communiqué.