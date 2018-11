PARTAGER Royal Air Maroc lance sa nouvelle plateforme «RAM E-sourcing»

Royal Air Maroc vient de lancer une nouvelle plateforme «RAM E-sourcing» pour la passation en ligne de ses marchés (http://ram-esourcing.royalairmaroc.com). Le lancement de ce portail, mis à la disposition de toute entreprise, pour la passation en ligne des marchés de Royal air Maroc, s’inscrit dans le cadre du processus de bonne gouvernance de la compagnie nationale, à travers la modernisation et la dématérialisation des opérations d’achats.

« Depuis le 30 octobre 2018, les fournisseurs actuels et potentiels de la compagnie peuvent consulter en ligne les appels d’ore de Royal Air Maroc sur ce portail, qui est amené à être l’unique point d’entrée pour soumissionner aux achats de la compagnie, en toute transparence», indique Abdelhamid ADDOU, Président Directeur Général de Royal Air Maroc.

Ainsi, toutes les phases du processus d’achat de Royal Air Maroc seront désormais intégrées au sein de cette plateforme, depuis la publication du dossier d’appel

d’ores, en passant par la soumission des ores, l’adjudication et enfin la contractualisation.

« Grâce à cette digitalisation, les achats de la compagnie, aussi bien nationaux qu’internationaux, seront accessibles à un panel beaucoup plus élargi de fournisseurs, ce qui permettra une plus grande ecience et ecacité pour nos achats», précise M. ADDOU.

LNT avec CdP