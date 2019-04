PARTAGER Royal Air Maroc inaugure sa nouvelle ligne Casablanca-Bouarfa

Royal air Maroc procède à l’inauguration de la ligne directe Casablanca-Bouarfa ce lundi 1er avril 2019. Une délégation présidée par Mohamed Sajid, ministre du Tourisme, du Transport Aérien, de l’Artisanat et de l’Economie Sociale ainsi que le Président Directeur Général de RAM Hamid Addou, effectuera le vol inaugural de la ligne au départ de l’aéroport Mohammed V.

Cette inauguration s’inscrit dans le cadre d’une convention conclue le 18 mars entre la compagnie aérienne nationale et la Wilaya, le Conseil de la Région et l’Agence de Développement de l’Oriental, ainsi que les provinces de Nador et de Figuig. La convention porte notamment sur l’ouverture d’une nouvelle ligne entre Casablanca et Bouarfa avec une fréquence bi-hebdomadaire et l’intégration des vols Casablanca-Nador avec un renforcement des fréquences qui passent à 4 vols par semaine. La convention porte aussi sur le maintien de deux vols quotidiens sur la ligne Casablanca-Oujda, avec un réaménagement horaire des vols.

Elle prévoit également un tarif fixe et réduit pour toutes ces lignes : Casablanca-Oujda, Casablanca-Nador et Casablanca-Bouarfa (au prix de 500 DH aller simple et 990 DH aller-retour).

S’appuyant sur une coopération pleine et entière de l’ensemble des parties prenantes, cette convention vise à renforcer le développement de la région de l’Oriental tant sur les plans économique et social que touristique.

LNT avec CdP