Les efforts du ministère de la Santé et de la Protection sociale ainsi que la participation croissante des citoyens aux campagnes de rattrapage vaccinal ont contribué à une baisse continue des cas de rougeole, a déclaré mercredi à Rabat Mohamed Benazzouz, responsable du Programme national d’immunisation et chef du service de la protection de la santé infantile au sein du ministère.

Dans une déclaration à la presse, il a souligné que la vaccination demeure le moyen le plus efficace pour prévenir la rougeole et limiter sa propagation. Il a également rappelé que les vaccins sont disponibles gratuitement dans l’ensemble des centres de santé, appelant les parents et tuteurs à y adhérer.

Le ministère de la Santé a décidé de prolonger la campagne nationale de contrôle et de rattrapage vaccinal des enfants jusqu’au 28 mars, afin d’évaluer la couverture vaccinale et d’administrer les doses manquées si nécessaire.

À la date du 20 février 2025, près de 92 % de la population cible avait fait l’objet d’une vérification vaccinale, tandis que le rattrapage des doses manquées avait dépassé 50 %.

Le ministère a annoncé une diminution des cas de rougeole pour la cinquième semaine consécutive. Entre le 24 février et le 2 mars 2025, le nombre de cas enregistrés a diminué de 13 %, avec 2.481 cas, poursuivant ainsi la tendance à la baisse après une diminution de 14,9 % la semaine précédente, où 2.863 cas avaient été signalés.

Mohamed Benazzouz a salué l’engagement des professionnels de santé et des partenaires impliqués dans cette dynamique, contribuant à la maîtrise progressive de la situation.

