Rose Garden, la nouvelle signature Premium de Kenzi à Marrakech

Marrakech se dote d’un nouvel hôtel 5 étoiles au cœur de l’Hivernage : le Kenzi Rose Garden. Grâce à la rénovation titanesque de la totalité de l’un des établissement-phares du Groupe, situé à Marrakech, ville touristique par excellence, cet hôtel se veut une signature d’élégance, dans un esprit Art Déco où règnent luxe et bien-être. En effet, depuis plus de 1 an et demi, le groupe a entamé une profonde rénovation de leur établissement pour finalement dévoiler le Kenzi Rose Garden. Une rénovation complète permettant à l’hôtel de continuer à rester un incontournable classique de la ville ocre. ‘‘Cet hôtel a été rénové de manière à offrir la meilleure expérience possible à ses résidents et visiteurs, que ce soit dans le cadre de séjours de villégiature ou encore de rencontres business. Chaque espace est une œuvre singulière dont les tous petits détails et recoins ont été pensés pour le rendre unique & chaleureux, à l’image de la ville ocre au sein de laquelle l’hôtel a choisi adresse’’, dit-on auprès de la direction.

Et d’ajouter qu’ouvert en « soft opening » depuis le 10 octobre 2019, l’hôtel a accueilli ses premiers clients. Lors de la pré ouverture, l’hôtel a reçu les participants de la 22ème édition de l’International Golf Travel Market (IGTM). L’établissement a vite pu acquérir la sympathie de ces acteurs des secteurs golfiques marocains et étrangers, qui n’ont pas manqué de noter tous les avantages qu’offre le Rose Garden. En préouverture, l’hôtel met à disposition de ses clients 280 des 384 chambres existantes ainsi que les restaurants et les salles de conférences. Début 2020, Marrakchis et touristes de passage vont pouvoir découvrir le reste des chambres et le spa, un ensemble qui met en avant la nouvelle identité du cet établissement hôtelier…

HZ