PARTAGER Le Roi Mohammed VI prend en charge les frais des victimes de l’accident de Tanger

SM le Roi adresse des messages de condoléances et de compassion aux familles des victimes de l’accident de Tanger et décide de prendre en charge personnellement les frais d’inhumation et des obsèques des victimes et de soins des blessés (Cabinet Royal).

Le Roi Mohammed VI a adressé des messages de condoléances et de compassion aux familles des victimes de l’accident survenu samedi à Tanger entre un train de transport de marchandises et un véhicule de transport de personnel et décide de prendre en charge personnellement les frais d’inhumation et des obsèques des victimes, ainsi que les frais de soins des blessés, indique un communiqué du Cabinet Royal, dont voici le texte :

«Suite à l’accident tragique survenu samedi 17 février 2018 qui a impliqué un train de transport de marchandises et un véhicule de transport de personnel à Tanger faisant six morts et 14 blessés, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu Le préserve, a adressé des messages de condoléances et de compassion aux familles des victimes éplorées, implorant le Tout-Puissant d’accorder prompt rétablissement aux blessés.

En cette douloureuse circonstance, Sa Majesté le Roi, que Dieu Le préserve, a donné Ses Hautes Instructions aux autorités compétentes pour prendre toutes les mesures nécessaires en vue d’apporter soutien et aide aux familles des victimes et aux blessés.

Partageant la peine des familles des victimes et afin d’alléger leurs souffrances en cette douloureuse épreuve, le Souverain a décidé de prendre en charge personnellement les frais d’inhumation et des obsèques des victimes, ainsi que les frais de soins des blessés»

LNT