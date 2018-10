PARTAGER Le Roi Mohammed VI charge Akhannouch d’élaborer une stratégie de développement agricole

Le Roi Mohammed VI a reçu vendredi au Palais Royal de Marrakech, M. Aziz Akhannouch, ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, indique un communiqué du Cabinet royal.

Selon le texte, le Roi Mohammed VI « a réitéré au cours de cette audience ses souhaits et ambitions pour un monde rural marqué par la création de nouvelles activités génératrices d’emplois et de revenus, essentiellement en faveur des jeunes ».

Et ce « par l’élargissement du champ de l’investissement agricole à toutes les catégories, tout en favorisant l’émergence d’une classe moyenne agricole et en rendant plus accessible le foncier agricole à l’investissement productif par la mise à disposition progressive, au profit des ayants-droit, d’un million d’hectares supplémentaires de terres collectives, tel que souligné lors du Discours d’ouverture du Parlement », poursuit le texte.

Le Souverain a ainsi réaffirmé l’importance d’intégrer les questions de l’emploi et de la réduction des inégalités et de lutte contre la pauvreté et l’exode rural au cœur des priorités de la stratégie de développement agricole, et a chargé le ministre de l’Agriculture d’élaborer « une réflexion stratégique globale et ambitieuse pour le développement du secteur », conclut le communiqué.

LNT