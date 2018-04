PARTAGER Le Roi Mohammed VI est arrivé à Brazzaville

Le Roi Mohammed VI est arrivé samedi soir à Brazzaville, pour participer au Sommet des Chefs d’Etat et de gouvernement de la Commission Climat et du Fonds Bleu du Bassin du Congo, prévu dimanche dans la capitale congolaise.

A sa descente d’avion à l’aéroport international Maya Maya de Brazzaville, SM le Roi a été accueilli par le Président de la République du Congo, SEM. Denis Sassou N’Guesso.

Le Souverain et le Chef de l’Etat congolais ont, par la suite, gagné la tribune d’honneur pour saluer les couleurs nationales, avant de passer en revue un détachement d’honneur de la Garde Républicaine.

La délégation comprend également, MM. Abdelkader Amara, ministre de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau, Anas Doukkali, ministre de la Santé, Aziz Rebbah, ministre de l’Energie, des Mines et du Développement durable, Mohamed Sajid, ministre du Tourisme, du Transport aérien, de l’Artisanat et de l’Economie sociale, Mohcine Jazouli, ministre délégué chargé de la coopération africaine, et Mme Nezha El Ouafi, Secrétaire d’Etat chargée du développement durable.

Outre sa participation au Sommet des Chefs d’Etat et de gouvernement de la Commission Climat et du Fonds Bleu du Bassin du Congo, SM le Roi présidera également la cérémonie de signature de conventions entre le Royaume du Maroc et la République du Congo.

LNT avec MAP