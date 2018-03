PARTAGER « Rock the Casbah » de Laïla Marrakchi au 4e Festival de cinéma francophone de Madrid

Le long métrage « Rock the Casbah », de la réalisatrice marocaine Laïla Marrakchi, sera projeté dans le cadre de la 4è édition du Festival de cinéma francophone de Madrid, prévue du 8 au 11 mars, ont indiqué les organisateurs.

Le film marocain sera projeté aux côtés d’autres longs métrages francophones, dont « Une Jeune fille de 90 ans » (France-2016), de Valeria Bruni Tedeschi et Yann Cordian, « La Vanité » (Suisse-2015), de Lionel Baier, « Je veux voir » (Liban-2008), de Khalil Joreige et Joana Hadjithomas, et « Félicité » (Senegal-2017), d’Alain Gomis.

« Rock the Casbah » (2013), dont la projection dans le cadre de ce festival est organisée en collaboration avec l’ambassade du Maroc en Espagne, est un film qui s’inscrit dans une logique de maturité tout en gardant cette audace dans le traitement des sujets qui marque le travail de la réalisatrice Laïla Marrakchi.

Le film raconte l’histoire du décès d’un patriarche qui libère la parole au sein de sa famille, constituée principalement de femmes qui s’éveillent au monde adulte et se penchent sur les questions de la mort, de la condition féminine et des liens familiaux. C’est l’histoire d’une famille qui se réunit sur 3 jours dans la maison familiale suite au décès du père, pour se remémorer les souvenirs et partager sa perte.

Ouverts à tous les publics, le Festival de cinéma francophone de Madrid est un rendez vous annuel ayant pour objectif de faire découvrir au public espagnol, notamment de la capitale, la diversité des cultures francophones.

Ce festival se veut aussi une fenêtre sur les cultures francophones riches et diversifiée, à travers notamment le cinéma de pays africains, européens et américains. Des tables rondes sur le cinéma francophone sont prévues à l’occasion de ce festival.

LNT avec Map