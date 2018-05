PARTAGER Road Show : Franc succès de la première édition de Moto Ride à Saïdia

Hakim de Casablanca sur son Shadow, Rachid, le Tangérois, sur son GS 60, Amine, de Fès, sur son Goldwing, Hassan sur son Vmax, et bien d’autres sur de belles et puissantes mécanos… Ils sont tous venus de différentes villes du Royaume pour un rendez-vous autour d’une passion : la moto. Ils se sont retrouvés à Saïdia après avoir parcouru plus de 600 km pour les Casablancais, et une moyenne de 300 à 400 km pour les autres. Eux, ce sont, les passionnés de la deux-roues, membres de la «Moto Ride». En effet, les riders se sont retrouvés durant 3 jours pour un rassemblement unique en son genre, pour découvrir la beauté de Saidia et de son arrière-pays. Avec plus de 120 motards venus des villes marocaines, mais également de France et d’Espagne, les organisateurs du Moto Ride Saïdia ont vu grand en matière de logistique, soit 6 stations de ralliement et de confort dans les grandes escales (Casablanca, El Arjat, Meknès, Taza, Oujda et Al Hoceima).

Au menu également, une soirée réservée aux rencontres et échanges entre participants et la possibilité de découvrir l’arrière-pays en moto. S’en est suivi un concours de performances en ‘‘stunt’’ et ‘‘run’’ et un stage de pilotage pour les friands de sensations fortes… Les riders ont eu droit le dernier jour à une soirée de gala, couronnée par la remise de plusieurs prix dans différentes catégories. Comme prévu donc et annoncé, la première édition de Moto Ride s’est tenue du 11 au 13 mai 2018 dans une ambiance des plus festives, grâce notamment à un road show national qui s’est achevé en grande pompe à Saïdia, belle et apaisante ville de l’Orientale.

H.Z