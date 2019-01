PARTAGER Le RNI fait son bilan de l’année 2018

Le conseil national du Rassemblement national des indépendants (RNI) a tenu, dimanche à Rabat, sa session ordinaire, baptisée « Feu Omar Bouaida », en hommage à ce leader du parti qui a rendu l’âme en décembre dernier.

Cette session a été marquée par la présentation du bilan d’activité du parti au titre de l’année 2018 par son président, Aziz Akhannouch.

S’exprimant à cette occasion, M. Akhannouch a indiqué que l’année 2018 s’est caractérisée par la définition des référentiels et des valeurs du parti ainsi que son positionnement politique, notant qu’un référentiel démocratique et social basé sur la justice sociale a été établi et que la parti a opté pour le « centre » en tant que position politique.

Il a aussi relevé l’adoption par le parti de trois valeurs fondamentales: la première consistant en l’égalité entre les citoyens afin de réaliser la justice sociale et la deuxième en la responsabilité, tandis que la 3ème valeur correspond à la cohésion sociale, a-t-il souligné.

L’année 2018 s’est également distinguée par l’annonce de « la voie de la confiance », qui représente la contribution du parti au dialogue autour du nouveau modèle de développement au Maroc, a-t-il poursuivi.

M. Akhannouch a rappelé l’organisation du 1er sommet de la femme RNIste à Marrakech, qui a connu la participation d’environ 2.000 femmes et permis de « construire des ponts de communication entre les membres du bureau politique du parti et de ses militantes ».

Il a aussi rappelé l’organisation d’une rencontre de communication avec les jeunes de la région de l’Oriental, en présence de plus de 3.000 jeunes, outre l’inauguration de plusieurs centres au niveua régional qui jouent le rôle d’espaces de rencontre entre les jeunes, les femmes et les structures parallèles.

En ce qui concerne le partenariat international, M. Akhannouch a mis en exergue l’adhésion de son parti au Parti populaire européen (PPE), en tant que membre partenaire, précisant que cette adhésion permettra au RNI de participer à toutes ses réunions et activités.

Il a, à cette occasion, loué l’engagement des membres du PPE en faveur de l’accord agricole entre le Maroc et l’Union européenne.

Au niveau organisationnel, le président du parti a fait savoir que l’année 2018 a connu la création de plusieurs structures parallèles du parti, notamment la fédération nationale de la jeunesse du RNI, la fédération nationale de la femme RNIste, l’organisation nationale des étudiants du RNI, ainsi que plusieurs organismes nationaux d’ingénieurs, d’avocats, de comptables, de médecins et de commerçants relevant du parti.

A l’ordre du jour du parti, figurent notamment la présentation et l’adoption du projet de budget au titre de 2019 et les comptes annules de l’exercice 2018, ainsi que la validation des structures parallèles du parti.

LNT avec MAP