RMA récompense ses assurés via une tombola

La compagnie marocain d’assurance RMA a lancé, entre le 15 décembre 2017 et le 31 Mai 2018, une tombola destinée aux clients ayant souscrit ou renouvelé leur assurance automobile, afin qu’ils puissent participer aux tirages au sort et gagner un voyage en Russie pour assister au Mondial 2018 et soutenir le Maroc.

Techniquement, chaque souscription donne droit à une participation systématique aux 6 tirages au sort programmés, et qui désigneront 2 gagnants par mois.

À cette occasion, une cérémonie a été organisée mardi 30 janvier au siège de la compagnie, en la présence de M. Zouheir BENSAID, président directeur général de RMA qui a remis les gains aux deux premiers gagnants.

LNT avec Cp