Rencontre avec Rita Bennani, l’une des premières marocaines et nord-africaines participant aux Championnats du monde individuels de débat

Rita Bennani est une jeune lycéenne et la plus jeune adhérente au Moroccan national debate team. Elle participera bientôt aux Championnats du monde individuels de débat et d’art oratoire, le tournoi international annuel de débat et de prise de parole en anglais pour les élèves du secondaire du monde entier. La compétition s’étend sur une période de cinq jours, fin mars/début avril et implique une centaine de concurrents de différentes origines. A seulement 14 ans, Rita sera l’une des premières marocaines et nord-africaines élue pour participer à ce concours.

Peux-tu nous parler un peu de toi ?

Rita Bennani : Tout d’abord, je tiens à vous remercier d’avoir pris l’initiative de m’avoir interviewer aujourd’hui. Je m’appelle Rita Bennani, je suis née et je vis à Casablanca. J’ai quatorze ans, j’étudie en 3e année dans une école de système américain de Casablanca et je suis de nationalité marocaine.

Quel est ton parcours ?

A côté de mes études, je suis engagée dans plusieurs causes et disciplines. Je suis membre de plusieurs groupes dont MUN (Model United Nations), qui est une simulation pédagogique qui forme et prépare les participants aux négociations internationales et leur apprend plus sur différents domaines comme la diplomatie, les relations internationales ou encore les Nations Unies. Je suis également membre du groupe féministe M’Power, qui signifie le pouvoir de la femme au Maroc dans lequel, la situation de la femme marocaine, les difficultés qu’elle peut rencontrer et les solutions pour réduire et faire disparaitre ces difficultés sont discutées. Je fais aussi partie d’une fondation qui se nomme People To People, qui a été créée dans le but de renforcer la collaboration, la coopération et l’amitié entre différentes personnes et ce, par le biais d’activités culturelles, éducatives et humanitaires. Je fais partie du conseil d’étudiants qui contribue au partage des idées, intérêts et préoccupations des élèves et qui joue le rôle de médiateur entre élèves, enseignants et directeurs d’école. Par rapport aux débats, je me suis récemment intéressée aux débats internationaux car avant, je participais uniquement aux débats nationaux.

Comment as-tu découvert cette passion que tu as actuellement pour les débats ?

Cette passion m’est venue très naturellement, j’ai toujours été passionnée et attirée par les débats surtout depuis que j’ai commencé à participer aux compétitions de débats. A l’âge de douze ans, j’ai commencé à m’intéresser aux concours de débats organisés au sein de mon école. Début janvier 2020, j’ai voyagé avec mon équipe à l’université Al Akhawayn à Ifrane, cet événement a marqué mon début dans l’art oratoire. Ma famille m’a également fait remarquer que j’ai toujours pris la parole avec confiance et détermination. J’adore m’exprimer, partager mon opinion et convaincre les autres. Je réalise aujourd’hui, que c’est quelque chose d’inné en moi.

Tu participes bientôt aux championnats du monde individuels de débat et d’art oratoire. Comment te sens-tu ?



Je ressens du bonheur et beaucoup de responsabilité. Le bonheur que mes efforts n’ont pas été vains et que je vais représenter mon pays dans une compétition internationale (Word Individual Debating and Public Speaking Championships), surtout que c’est la première fois qu’un pays de l’Afrique du Nord va y participer. C’est une grande responsabilité et un honneur de représenter mon pays.

Comment tes proches et ton entourage t’ont-ils soutenu?

Je suis extrêmement reconnaissante d’avoir une famille aussi présente et encourageante. Le soutien de ma famille me permet de me surpasser et de toujours être la meilleure version de moi-même. Grâce à mon éducation, j’ai grandi et je grandis encore en étant curieuse, ambitieuse et assoiffée de découvertes de nouvelles cultures et connaissances.



Tu es encore lycéenne, comment gères-tu la pression de l’école d’un côté et la pression des concours de débats et d’art oratoire, de l’autre?

Il faut faire de nombreux sacrifices comme par exemple, participer aux nombreux concours en ligne avec des personnes issues de différentes nationales, souffrir du décalage horaire et du manque de sommeil mais ma passion pour les débats est plus forte. Il n’est pas facile de concilier travail scolaire et activité culturelle comme les débats qui demandent énormément de temps et d’énergie. Toutefois, j’arrive à gérer mon emploi de temps car je me suis habituée à jongler entre diverses activités. Depuis toute petite, je suis passionnée par tout ce que je fais, j’adore apprendre et essayer de nouvelles choses. Je pratique la danse classique, la danse moderne, le piano, le chant et de l’équitation, c’est grâce à ces activités que j’arrive à trouver mon équilibre et ma force.

Quels sont tes aspirations et projets futurs ?

Vu que je suis anglophone, je voudrais continuer mes études aux Etats-Unis. En ce qui concerne le métier, je veux tellement bien choisir que je ne sais pas exactement quelle direction prendre mais tout ce que je sais c’est que je veux faire quelque chose d’exceptionnel qui va aider la société et les générations à venir, et surtout exercer un métier qui saura refléter et représenter la personne que je suis.

Propos recueillis par Zainab M’barki

Partagez cet article :