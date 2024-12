Après le succès de la première édition, les RH Awards© 2025 reviennent pour célébrer les DRH visionnaires, avec le lancement du label Next Gen Employer©. Ce label, qui met en lumière les entreprises qui placent la jeunesse au cœur de leur stratégie, servira de guide aux jeunes diplômés pour s’orienter vers les meilleures pratiques RH et les recruteurs les plus engagés.

Lors de leur première édition, les RH Awards©, organisés par Campus Mag, ont consacré 12 entreprises marocaines pionnières, sélectionnées pour leur engagement envers des pratiques RH exemplaires. Parmi elles, Attijari Wafa Bank, BMCE, la MDJS, Dislog Group, Orange, Intelcia, Capgemini, L’Oréal, LafargeHolcim, Pharma 5… ont marqué les esprits par leurs initiatives novatrices et leur impact dans le domaine des ressources humaines.

« Nous avons remarqué un véritable engouement autour de cette première édition, qui a mis en lumière les DRH les plus visionnaires. Le lancement du label Next Gen Employer© est une réponse naturelle à cette dynamique, pour offrir aux entreprises un tremplin stratégique et une reconnaissance durable », explique Omar Layachi, co-initiateur de ce projet.

Un label pour guider les jeunes diplômés

Le label Next Gen Employer© ambitionne de créer un lien renforcé entre les entreprises et les jeunes talents. Cette distinction se veut un outil de communication et un repère précieux : « Ce label est avant tout une boussole pour les futures recrues. Il leur permettra d’identifier les entreprises qui adoptent les meilleures pratiques RH et s’engagent pour des environnements de travail inclusifs, innovants et bienveillants, » ajoute Youssef Ziraoui, architecte de ce projet, également à l’origine du label Top School in Morocco, unique classement des meilleures business school et d’ingénieurs au Maroc, qui sert le même objectif.

En répondant aux attentes croissantes des nouvelles générations, ce label positionne les entreprises comme des employeurs de référence. Il s’inscrit dans un mouvement de valorisation des initiatives qui favorisent l’épanouissement professionnel des jeunes diplômés, tout en stimulant leur engagement et leur fidélité.

Une méthodologie fiable et collaborative

Les RH Awards© reposent sur un processus rigoureux et transparent. Après une phase de candidature ouverte jusqu’au 15 décembre 2024 sur la plateforme dédiée www.nextgenemployer.app/candidature, les dossiers seront examinés par un comité scientifique d’experts en éducation et ressources humaines. Les finalistes seront ensuite soumis au vote des grandes écoles et universités marocaines partenaires.

« Ce processus garantit une évaluation équitable et représentative, tout en renforçant les passerelles entre le monde académique et le monde professionnel, » précise Omar Layachi.

Les entreprises lauréates bénéficieront d’une visibilité accrue auprès des jeunes diplômés et des recruteurs, consolidant leur image en tant qu’acteurs innovants et avant-gardistes.

Une opportunité unique pour les entreprises marocaines

La cérémonie de remise des prix aura lieu en avril 2025, dans un cadre prestigieux, réunissant les leaders RH, les représentants académiques, et les institutions clés du Maroc.

« Le label Next Gen Employer© incarne une nouvelle vision des ressources humaines, où l’humain et l’innovation convergent pour bâtir des environnements de travail durables. Nous espérons que cette initiative inspirera une nouvelle ère d’engagement envers les talents de demain, » conclut Omar Layachi.

Cdp

Partagez cet article :