PARTAGER Résultats semestriels : Attijariwafa bank renforce son leadership

Mohamed El Kettani, PDG d’Attjariwafa bank, et M. Ismail Douiri, DG, ont reçu la presse lundi 23 septembre pour présenter les résultats semestriels du groupe bancaire.

Dans un contexte international « pas très brillant globalement », marqué par une « croissance modérée et en ralentissement depuis 2017 », selon M. Kettani, et avec la perspective d’une économie marocaine en berne, le groupe Attijariwafa bank a tiré son épingle du jeu et réalisé au premier semestre 2019 un résultat net part du groupe (RNPG) de 2,9 milliards de dirhams (MMDH) en hausse de 4,9%. Sachant que ce premier semestre a vu les comptes impactés par trois éléments exceptionnels, à savoir l’entrée en vigueur du nouvel impôt sur la cohésion sociale au Maroc, les retraitements IFRS relatifs à l’impact sur le compte de résultats de la décote consentie aux salariés au titre de l’augmentation de capital qui leur a été réservée en décembre 2018 et l’entrée en vigueur de la norme IFRS 16, le RNPG retraité serait en hausse de 9,8%.

Pour sa part, le résultat net consolidé a affiché aussi une croissance de 1,1 % à 3,5 MMDH au titre de la même période, a précisé M. El Kettani, relevant que le résultat d’exploitation a évolué également de 6,7% à 5,4 MMDH.

Le produit net bancaire s’est établi à 11,8 MMDH en croissance de 4,3%, tiré principalement par la croissance du PNB de la Banque au Maroc, en Europe et Tanger Offshore (+11,4%).

M. El Kettani a, à cet égard, mis en avant l’amélioration continue de la qualité de service et l’accélération de la digitalisation au bénéfice des clients de la banque, précisant que 5 millions de transactions ont été réalisées sur le digital en 2019, et que la part du digital dans les transactions a dépassé les 75%.

Concernant les crédits TPEs, M. El Kettani a fait savoir que près de 120.000 nouveaux crédits de ce genre ont été distribués ces 5 dernières années au Maroc, soulignant l’importance de l’inclusion financière et l’élargissement de l’accès aux services financiers à toutes les catégories de la population.

S’agissant de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) du groupe, M. El Kettani a fait observer que Attijariwafa bank consolide davantage son engagement en tant que banque responsable et citoyenne.

Pour ce qui est de la rentabilité financière, M. Douiri a fait savoir que celle-ci se maintient aux meilleures normes (RoE : 14,6%, RoA : 1,3%) en dépit de la forte augmentation des fonds propres consolidés à 51,1 MMDH (+12,1%).

Et d’ajouter que le groupe poursuit sa politique volontariste d’accompagnement des PME, des TPE et des ménages dans ses différents pays de présence, de promotion des échanges internationaux et des investissements croisés entre les pays africains tout en consolidant son leadership dans la grande entreprise et le financement des projets d’infrastructure.

SB