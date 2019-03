PARTAGER Résultats : Malgré les chiffres effarants de la sinistralité automobile, RMA tire son épingle du jeu

RMA a présenté ses résultats financiers à la presse ce jeudi à Casablanca, dans la foulée de la réunion de son Conseil d’administration.

Au-delà des résultats présentés, M. Zouhair Bensaid, Administrateur Directeur Général Exécutif de RMA, est son équipe dirigeante ont livré une analyse en profondeur de l’évolution de la sinistralité automobile, de ses origines et ses conséquences. A la base, selon M. Bensaid, la faute revient aux compagnies d’assurance. En effet, a-t-il expliqué, ces dernières années, les compagnies étaient dans une phase agressive de conquête de parts de marché, qui a causé chez les clients des habitudes de tarifs bas, quelle que soit la sinistralité constatée. Cette pression baissière sur les tarifs a causé une décrédibilisation du système, a-t-il déploré, « une démonstration flagrante de ce que peut provoquer la tentation du volume à laquelle ont cédé les compagnies ».

M. Bensaid a même avancé qu’il estime que le taux de fraude dans la sinistralité automobile oscillerait entre 40 et 50% pour l’ensemble du marché. Un chiffre hallucinant ! Parmi les principaux coupables, le management de RMA pointe du doigt l’indemnisation rapide, qui a induit nombre de comportements fraudeurs, et des garanties annexes trop généreuses. On comprendra ainsi les mesures de place limitant ces produits, ainsi que la mise en place de base de données communes pour déceler les comportements fraudeurs et les multi-assurances, des systèmes déjà mis en place en Europe depuis quelques années, pour les mêmes raisons.

Une bonne résilience face à une forte sinistralité

Côté chiffres, la compagnie affiche un CA de 6,55 MMDH de dirhams, en hausse de 5,1% par rapport à l’an passé, fruit d’une stratégie qui « privilégie le chiffre d’affaires rentable conformément aux orientations de notre plan stratégique », selon M. Bensaid.

Plus précisément, le chiffre d’affaires Non-Vie progresse de 3,6% pour atteindre 3,19 MMDH de dirhams, tandis que la Vie progresse de 6,6% à 3,34 MMDH de dirhams grâce à la composante épargne qui augmente de 8,9% 2,9 MMDH de dirhams. Samir Baali, DGA en charge des Finances, explique que cette performance est tirée aussi bien par la retraite que la capitalisation. Sur le décès en revanche, les primes reculent de 8,2%, toujours sous l’effet de la fin du partenariat de RMA avec Crédit du Maroc sur ce volet.

Le résultat net ressort à 753 MDH, en baisse de 6,4% par rapport à l’an dernier, à cause de la baisse du résultat technique Non-Vie de 72 MDH. On notera toutefois la hausse de 9 MDH du résultat technique Vie et de 22 MDH du résultat non technique, qui profite des revenus financiers récurrents réalisés par la compagnie, malgré l’atonie des marchés.

RMA affiche un ratio combiné de 99,3%, en hausse de 3 points alors que son S/P passe à 70%, contre un peu plus de 67% l’an dernier. Sa marge de solvabilité reste confortable à 371%, malgré une baisse de 43,5 points de base.

Selim Benabdelkhalek