PARTAGER Résultats 2017 : Le Groupe Alliances poursuit son plan de restructuration et de désendettement

Le Conseil d’administration du groupe Alliances, réuni le 29 mars dernier sous la présidence de M. Alami Lazraq, a arrêté les comptes au 31 décembre 2017. Un point de presse a été organisé, mardi 3 avril, à Casablanca pour se pencher sur le bilan financier du groupe Alliances pour l’exercice 2017. Le Groupe a affiché une rentabilité en progression et a dépassé ainsi ses prévisions.

Le résultat net et le RNPG sont au-dessus des prévisions du groupe et enregistrent une forte progression par rapport au 31 décembre 2016, respectivement de 41% et 21%.

Cette hausse s’explique principalement par la forte contribution de l’activité Habitat Social et intermédiaire, via sa filiale Alliances Darna et des projets du Groupe en Afrique, notamment en Côte d’Ivoire et au Cameroun.

La réduction des frais financiers est significative puisqu’ils ont baissé de 63% par rapport au 31 décembre 2016, en ligne avec les prévisions du Groupe, tandis que le chiffre d’affaires consolidé du Groupe a atteint 3 016 MDH en 2017, en recul de 15% par rapport à 2016. Ce repli est principalement dû au glissement, au 1er semestre 2018, de l’opération de titrisation (cessions d’actifs) d’un montant de 1.1 MMDH.

La réduction de l’endettement se poursuit

Sur le segment de l’endettement, le groupe Alliances a poursuivi son plan de réduction de la dette. Celle-ci était de 8.5 MMDH au 1er janvier 2015. Aujourd’hui, elle se situe à 4,7 MMDH et Alliances prévoit de la ramener à 2,9 MMDH au 31 décembre prochain.

« Le succès du plan de désendettement initié par le Groupe en 2015 a entrainé une forte baisse des frais financiers. Cette tendance se poursuivra et permettra de réduire le montant des frais financiers à près de 100 MDH en 2018 », selon le management du groupe.

Nouveaux projets en Côte d’Ivoire et au Cameroun

S’agissant des perspectives, le Groupe Alliances a sécurisé d’importants projets à travers le Maroc au niveau de l’activité « Social et Moyen Standing », et reste attentif aux opportunités de marché pour l’activité Haut Standing.

Sur le reste du continent, le Groupe a lancé de nouvelles tranches de son projet en Côte d’Ivoire après avoir livré la 1ère tranche de logements et avance de manière certaine sur son projet au Cameroun qui compte 18 opérations à ce stade.

Pour ce qui est du pôle habitat social et moyen standing, Alliances a réalisé de nouvelles ventes, soit 1 861 unités. 1022 unités ont été déjà achevées. Le pôle création a vendu 279 unités, et a livré 397 unités.

Il va sans dire que le pôle « Afrique » connait plusieurs travaux, soit la construction de 8 hôpitaux, 3 CHU et des logements au Cameroun, qui avancent conformément au planning, selon le management du groupe. En Côte d’ivoire, la première tranche de logement a été livrée. « Le pôle Afrique représente 20% d’activités du Groupe », a rappelé dans ce sens le patron du groupe.

L’augmentation de capital en perspective

Avec la poursuite du plan de restructuration, notamment la réduction de l’endettement, le retour aux résultats bénéficiaires pour la 2e année consécutive et le potentiel de croissance et de développement, le Groupe Alliances voudrait procéder à une augmentation de capital alors que l’actionnaire de référence a déjà injecté 300 MDH en comptes courants.

Il va sans dire que les perspectives du Groupe Alliances reposent sur cinq principaux axes, à savoir, la consolidation de la position sectorielle du Groupe, l’optimisation des coûts et des cycles de développement, le renforcement du dispositif d’encaissement, ainsi que la proposition d’une offre en adéquation avec la demande, et la diversification régionale.

Perspectives stratégique en Afrique subsaharienne

La stratégie internationale du Groupe Alliances consiste à positionner les activités en Afrique subsaharienne comme un acteur incontournable dans les domaines suivants :

Logements sociaux, économiques et de standing (intermédiaire et haut de gamme).

Aménagement et développement.

Conception étude, construction et équipement de centres hospitaliers.

Conception étude, construction et équipement d’hôtels.

La concrétisation de la stratégie internationale du Groupe permettra de maintenir la contribution du Pôle international à plus de 20% à l’activité consolidée du Groupe à horizon 2019, a noté le management du groupe.

Imane Jirrari