Présent au Maroc depuis plus de 20 ans, KFC a réussi à s’imposer sur le marché de la restauration rapide national, et a lancé en 2021 une nouvelle stratégie d’expansion. Pour nous dresser le bilan de l’enseigne et aborder ses ambitions, M. Anas Kadmiri, Regional Operations Director, a accepté de répondre à nos questions.

La Nouvelle Tribune : Quelle est votre lecture aujourd’hui du marché de la restauration rapide au Maroc qui connaît l’implantation progressive de plusieurs nouvelles enseignes ?

M. Anas Kadmiri : Le marché de la restauration rapide connaît une forte croissance au Maroc ainsi qu’un fort engouement de la part des consommateurs. Avec le rythme de vie et la croissance économique du pays qui s’accélère, les ménages sont de plus en plus adeptes de la consommation des plats préparés. Les femmes sont de plus en plus actives, d’où le recours croissant à la restauration rapide.

Selon vous, dans quelle mesure le levier digital, surtout en période du confinement, ont impacté le schéma traditionnel du business model de la restauration rapide au Maroc ?

Les applications de livraison à domicile ont en effet fleuri durant les dernières années au Maroc et elles ont été très fortement sollicitées par les clients marocains. Elles ont en effet, conforté l’activité des chaînes de restaurations et leur ont permis d’attendre des catégories de clientèles qui n’étaient peut-être pas accessibles auparavant.

Par rapport à la compétence marocaine en la matière, pourriez-vous partager avec nous la vision RSE de KFC Maroc?

KFC (Kentucky Fried Chicken) Maroc mise sur l’excellence marocaine et locale, à l’image de la stratégie du groupe dans les autres pays d’implantation, et contribue à favoriser le développement socio-économique du pays. La stratégie d’expansion annoncée en 2021 de l’enseigne s’est davantage concrétisée davantage grâce à notre nouvelle équipe managériale marocaine. Nous prônons la montée en compétences à tous les niveaux de l’entreprise. Nous mettons aussi nos collaborateurs au cœur de notre stratégie de croissance. Cela donne déjà des fruits, KFC au Maroc compte désormais 500 femmes et hommes dans ses restaurants. En effet, KFC suit un processus de recrutement minutieux, grâce à un programme sélection des employés qualifiés issus principalement des instituts spécialisés agissant dans le domaine. À ce titre l’enseigne encourage la montée en compétence en interne et propose aux collaborateurs des formations en continu, suivant un processus rodé et standardisé.

Présente depuis 2001 au Maroc, KFC a aujourd’hui plus de 20 ans. Quel bilan vous en dressez ?

Figurant dans le top 3 en termes de part de marché, KFC a pu s’imposer dans le paysage de la restauration rapide au Maroc. En plus de nos collaborateurs, nous mettons au cœur de notre stratégie nos clients. Ainsi, les mots d’ordre de la croissance de KFC ont toujours été la proximité avec le client, la qualité de nos produits, mais aussi le respect de normes d’hygiène et de l’environnement. Cette croissance ne s’arrête pas à ce stade, nous avons aussi un plan d’expansion ambitieux pour les années à venir.

Et au final, quelle est la recette secrète du Colonel ?

La passion, l’engagement, la qualité et beaucoup de goût. Vous comprenez qu’elle restera unique et inimitable.

Propos recueillis par H.Z

