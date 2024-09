Le Maroc et la Chine ont signé, mercredi à Rabat, un mémorandum d’entente instituant un programme exécutif pour la coopération dans le domaine des ressources en eau couvrant la période 2025-2027. Paraphé par le ministre de l’Équipement et de l’Eau, Nizar Baraka, et la vice-ministre chinoise des Ressources en eau, Zhu Chengqing, ce programme exécutif vise à échanger les expériences, renforcer les capacités humaines et institutionnelles, préparer des projets de coopération conjoints et à coordonner la mise en œuvre de programmes de formation spéciaux dans les domaines de l’eau.

Les domaines de coopération couverts par ce programme portent notamment sur les infrastructures hydrauliques, y compris la construction, l’exploitation, la gestion et l’entretien des projets de distribution des ressources en eau.

Ils concernent également la gestion des phénomènes extrêmes comme les inondations et la sécheresse, l’approvisionnement en eau potable dans les zones rurales, ainsi que la conservation et la protection des ressources en eau, y compris l’économie de l’eau destinée à l’irrigation.

En vertu de ce mémorandum, les deux parties conviennent de tenir trois réunions du Comité mixte Chine-Maroc sur les ressources en eau, respectivement en 2025, 2026 et 2027, en vue de mettre le point sur les expériences des deux pays en matière de planification, de recherche, d’évaluation et de suivi des ressources en eau.

Il s’agit aussi d’organiser une réunion technique et une recherche sur place pour présenter la construction et l’entretien des infrastructures de transport d’eau au Maroc, outre un séminaire pour résumer l’échange des expériences entre les deux parties. A cette occasion, M. Baraka a indiqué, dans une déclaration à la presse, que ce partenariat s’inscrit en droite ligne des relations fortes unissant les deux pays, qui affichent une grande volonté de renforcer leur coopération bilatérale.

Il a souligné l’importance de ce mémorandum qui, portant sur un agenda précis au cours des trois prochaines années, concerne la problématique de la mobilisation de l’eau de manière conventionnelle et non conventionnelle, la lutte contre la sécheresse et les inondations, en plus de la gestion intégrée de l’eau et la préservation des nappes souterraines. De son côté, la responsable chinoise a mis en avant les relations de longue date entre le Maroc et la Chine, relevant que la signature de ce mémorandum permettra de renforcer la coopération technique et les échanges dans le domaine des ressources en eau. Ont pris part à cette rencontre notamment l’ambassadeur de la Chine à Rabat, Li Chnglin et le Directeur général de l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE), Tarik Hamane.

LNT avec MAP

