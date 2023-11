RESIST, événement majeur de la musique électronique, est de retour pour une deuxième édition, le 25 novembre au Radisson Blu Resort, Taghazout Bay.

Cette nouvelle édition promet une programmation spéciale, mettant en vedette des artistes de renom parmi lesquels : Hidden Empire, un duo musical au paysage sonore entre House et Techno et l’artiste NHAR, qui depuis 2004, explore la musique atmosphérique et offre un voyage musical grâce à des fusions sonores subtiles.

« Chez Radisson Hotel Group, nous sommes convaincus que la musique a le pouvoir d’unir et de tisser des liens indéfectibles entre les individus. C’est pourquoi le Radisson Blu Resort Taghazout Bay ne se limite pas à être une simple scène d’événements, mais plutôt une plateforme qui donne naissance et soutient des mouvements culturels », explique Jean-Baptiste BOHLER, General Manager au Radisson Blu Resort Taghazout Bay Surf Village. Et d’ajouter : « RESIST, pour nous, transcende la notion classique de l’évènement : c’est la pulsation, l’écho de la musique électronique qui résonne profondément à travers le Maroc. Nous sommes honorés de jouer un rôle pivot dans cette révolution musicale, particulièrement à Taghazout ».

Pour le fondateur de RESIST, Kacem Taoufiki, «au-delà de la musique, cet événement est une célébration de la résilience. Après une année d’absence, nous sommes ravis de revenir au Radisson Blu Resort Taghazout Bay, où tout a commencé. Cette édition promet d’être spéciale, avec une programmation qui vous transportera dans l’univers envoûtant de la musique électronique ».

Il est à rappeler que la première édition de RESIST s’est tenue dans le même resort juste après la pandémie de COVID-19, d’où son nom évocateur « RESIST ».

