La pêche et l’aquaculture ont une importance économique et sociale majeure au Maroc. En termes économiques, l’industrie de la pêche génère des revenus pour les communautés côtières et contribue à la balance commerciale du pays.

L’aquaculture, quant à elle, est en croissance rapide et elle est devenue un secteur clé pour l’autosuffisance alimentaire du pays. Selon les données du ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts du Maroc, la production d’aquaculture a augmenté de plus de 10% par an depuis 2010 et elle a atteint environ 100 000 tonnes en 2019. L’aquaculture est également un facteur important pour la création d’emplois et l’amélioration des revenus des populations rurales.

La crise sanitaire a eu un impact significatif sur l’industrie de la pêche et de l’aquaculture au Maroc. Les fermetures de ports et les restrictions de voyage ont perturbé les chaînes d’approvisionnement et affecté les ventes de produits de la mer et la pêche artisanale a été particulièrement touchée, car elle dépend fortement des marchés locaux et régionaux.

La pandémie a mis en lumière l’importance de ce secteur pour la sécurité alimentaire. Alors que les perturbations de l’approvisionnement en aliments ont été largement rapportées, l’industrie de la pêche et de l’aquaculture a continué à fournir des aliments sains et nutritifs aux consommateurs.

En effet, durant le confinement, les secteurs de la pêche et de l’aquaculture ont été, en général, exempts des mesures les plus contraignantes.

Une enquête menée par le bureau de l’ONU pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) pour l’Afrique du Nord dans quatre pays du Maghreb dont le Maroc a montré que ces exemptions ont limité les impacts socio-économiques directs engendrés par ces mesures sanitaires. Cependant, ces deux secteurs ont été affectés par une multitude d’impacts indirects.

Malgré ces difficultés, l’industrie de la pêche et de l’aquaculture a montré sa résilience en s’adaptant aux nouvelles réalités imposées par la pandémie. Les entreprises ont développé de nouveaux canaux de distribution pour continuer à vendre leurs produits, notamment la vente en ligne, et le ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts a développé plusieurs projets dans différentes régions du Royaume pour aider ce secteur.

Le développement de la pêche au Maroc après la pandémie COVID-19

La pêche est un secteur clé pour le Maroc, avec une production annuelle de plus de 1 million de tonnes de poissons et de fruits de mer.

Au cours de la pandémie, le secteur a été confronté à de nombreux défis, notamment la baisse de la demande et la réduction de la production en raison des mesures de confinement.

Cependant, avec la reprise économique et la reprise de la demande, le secteur de la pêche au Maroc a retrouvé sa force.

Si le secteur de la pêche au Maroc a connu des défis importants au cours de la pandémie, grâce aux mesures prises par le gouvernement et à la reprise économique, il semble que la situation soit en train de s’améliorer. Le secteur est en voie de se remettre sur pied et de continuer à jouer un rôle important dans l’économie marocaine.

En effet, les produits commercialisés de la pêche côtière et artisanale ont enregistré, en matière de valeur, une hausse de 36% à plus de 9,10 milliards de dirhams en 2021, selon l’Office national des pêches (ONP). L’ONP enregistre également une augmentation de 3% sur le volume de produits de la pêche sur le marché marocain, à 1,3 million de tonnes.

Des projets prometteurs lancés ces deux dernières années

En 2021, l’Agence nationale pour le développement de l’aquaculture (ANDA) a assuré l’accompagnement de l’installation de 290 projets aquacoles, dans cinq régions à savoir Dakhla-Oued Eddahab, Guelmim-Oued Noun, Souss-Massa, Tanger-Tétouan-Al Hoceima et l’Oriental. Il est à préciser que sur ces 290 projets, 223 sont localisés au niveau de la région de Dakhla-Oued Eddahab.

Ces projets devraient permettre à terme la création de près de 4.365 emplois directs pour un montant d’investissement global d’environ 6,82 milliards de dirhams (MMDH).

Selon l’ANDA, ces nouveaux investissements vont contribuer à diversifier l’offre en produits de la mer avec un volume additionnel à terme de plus de 199 000 tonnes.

Une offre aquacole de 3.985 ha répartis sur 197 parcelles a été ouverte à l’investissement le 04 avril 2022 et concerne les régions de Casablanca Settat, Marrakech Safi, Guelmim-Oued Noun (Province de Tan Tan) et Laâyoune-Sakia El Hamra.

L’ANDA a également lancé du 6 juin au 7 novembre 2022 deux appels à manifestation d’intérêt pour le développement de l’algoculture dans la lagune de Marchica. Le premier AMI adressé aux investisseurs nationaux et internationaux concerne 24 parcelles de 16 hectares chacune. Le deuxième destiné aux jeunes porteurs de projets de la Région de l’Oriental et aux coopératives de marins pêcheurs opérant dans la lagune de Marchica, porte sur 5 parcelles de 16 hectares chacune.

Tous ces projets devraient renforcer le portefeuille des projets aquacoles et permettre au secteur aquacole de contribuer davantage à l’économie nationale.

En somme, l’industrie de la pêche et de l’aquaculture au Maroc a été affectée par la Covid-19, mais elle a également réussi à s’adapter et à maintenir ses activités. Le Maroc a fait des avancées significatives dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture ces dernières années, en mettant en place des politiques pour améliorer la durabilité de l’industrie, investir dans la recherche et le développement, et améliorer les compétences des travailleurs. Ces efforts ont permis d’assurer un secteur performant et durable pour les années à venir.

Asmaa Loudni

