Résidences Dar Saada décline son plan stratégique 2020

Le promoteur immobilier marocain Résidences Dar Saada a organisé un point de presse, lundi 2 avril, à Casablanca, pour dévoiler ses résultats financiers pour l’exercice 2017, en présence du management du groupe.

L’année passée a permis au groupe de dégager un chiffre d’affaires de 1,9 MMDH pour 7217 unités livrées, accompagné d’une augmentation de 66% du dividende et une amélioration du ratio d’endettement à 38%.

94% des unités livrées concernent des unités économiques et de faible valeur immobilière temporaire (FVIT). La société a dégagé un bénéfice net de 330 MDH, représentant une marge nette de 17,8%, contre 41% en 2016.

Le total des réserves de foncier a atteint 1030 ha, dont 46% sont situés sur l’axe Casablanca-Rabat. La région du Sud s’accapare 32% des demandes, contre seulement 22% pour la région du nord.

Un dividende en nette hausse

La santé financière de Résidences Dar Saada lui a permis de proposer la distribution d’un dividende en nette hausse par rapport à l’exercice 2016. En effet, le dividende proposé pour l’exercice 2017 est de 5,4 DH par action contre 3,26 DH distribués par action en 2016.

Toujours pour l’exercice 2017, Résidences Dar Saada a réduit son endettement de 2,6 MMDH en 2016 à 2,4 MMDH en 2017. Cette baisse a entraîné une amélioration du taux d’endettement net, qui s’établit à 38% en 2017, contre 41% en 2016.

Le délai de paiement moyen (hors retenues de garantie) s’établit à seulement 3,5 mois. Cette politique permet aux fournisseurs de la société de tenir leurs engagements en matière de délais de production et de qualité.

Toujours maîtrisées, les créances clients s’établissent à 753 MMDH au 31 décembre 2017, soit 4,1 mois de CA, contre 5 mois en 2016.

A cette occasion, Hicham Berrada Sounni, président du Conseil d’Administration de Résidences Dar Saada, a déclaré qu’« après plusieurs années de croissance soutenue et saine, notre vision stratégique à l’horizon 2020 repose sur deux piliers, à savoir : le renforcement de l’activité avec un développement pérenne dans le contexte actuel du marché, et un meilleur niveau de cash-flow, grâce à un investissement stabilisé et un endettement maîtrisé », avant d’ajouter : « Cette stratégie se traduira par le maintien de notre leadership sur l’habitat social tout en nous positionnant comme acteur de référence dans le moyen standing au Maroc et plus largement en Afrique. Cette stratégie permet également de positionner la société en tant que valeur de rendement, et ce, en augmentant le niveau de distribution des dividendes rétribuant d’avantage nos actionnaires pour leur confiance ».

Deux projets de moyen standing en cours de finalisation

Le plan de développement de la société s’articule autour de deux piliers majeurs : le renforcement de l’activité avec l’avènement de nouveaux segments et le lancement des projets en Afrique, et un meilleur niveau de cash-flow grâce à une maîtrise de l’endettement, la stabilisation de l’investissement et la poursuite de la politique de recouvrement rapide des créances.

S’agissant du premier pilier, le management du groupe a noté qu’il a lancé la construction et la commercialisation de deux projets moyen standing à Tamaris et au centre de Casablanca, totalisant près de 1 600 unités. Résidences Dar Saada a également procédé, récemment, à l’acquisition d’un terrain à Dar Bouazza de 3,7 ha pour y développer un projet dans le segment moyen standing. Ce nouveau segment représentera près de 25% du chiffre d’affaires, dès 2018.

Les projets du promoteur immobilier ciblent également l’implantation en Afrique, et précisément la Côte d’Ivoire. La société a lancé la première tranche d’un projet de près de 2000 unités sur une assise financière de près de 40 ha. La contribution au chiffre d’affaires atteindra près de 10%, à partir de 2019.

Par ailleurs, le deuxième pilier vise la maîtrise de l’endettement, la stabilisation de l’investissement et la poursuite de la politique de recouvrement rapide des créances. La société continuera d’avoir une gestion prudente de son endettement en maintenant un taux d’endettement cible inférieur à 40% à l’horizon 2020.

Ce pilier repose sur deux axes majeurs, selon le management, la Production et du Foncier. Au titre de l’exercice 2018, la société prévoit d’achever près de 4.600 unités tous segments confondus. Le niveau de production devrait s’établir autour de 5.500 unités en 2019 et 2020, soit un investissement d’environ 1 MMDH par an.

Pour ce qui est du deuxième axe, qui est le foncier, la stratégie d’acquisition de la société continuera de privilégier des actifs sur l’axe Casablanca-Rabat, permettant de développer des projets de qualité à fort potentiel commercial. Il est prévu un budget d’acquisition de l’ordre de 450 millions de DH à l’horizon 2020, dont 100 millions de DH déjà engagés en 2018.

Poursuite de l’orientation cash

S’agissant des créances clients, Résidences Dar Saada a comme objectif de maintenir son poste clients à son niveau historique ne dépassant pas 6 mois de chiffre d’affaires à l’horizon 2020.

Pour le délai de règlement fournisseurs, le promoteur immobilier se démarque avec un délai moyen de règlement fournisseurs de 3,5 mois en 2017, et compte poursuivre cette politique, qui permet à ses fournisseurs de tenir leurs engagements en matière de délais et de qualité de production dans un secteur où les délais de règlement fournisseurs continuent de représenter une source non conventionnelle de financement de l’activité, selon le management.

