PARTAGER Réouverture de la boutique Nespresso à Casablanca avec un nouveau concept

Nespresso réouvre sa boutique de Casablanca après avoir fait peau neuve et propose un concept innovant.

Lancé pour la première fois à Cannes, ce nouveau concept de Boutique Nespresso est en cours de déploiement dans le monde entier.

Il a été conçu de manière à permettre aux visiteurs de plonger dans l’univers du café avec un parcours client simplifié au maximum et des codes architecturaux qui prodigue une ambiance à la fois chaleureuse et confortable.

« En combinant tous ces éléments, l’expérience de la vente au détail devient totalement immersive et permet aux consommateurs marocains de découvrir tout l’univers du café Nespresso et aux employés de se transformer en véritables ambassadeurs de la marque. » explique le management.

Ce nouveau cadre rappelle également l’engagement de Nespresso en matière de durabilité.

D’une superficie de 160 m², la nouvelle boutique Nespresso de Casablanca représente un véritable haut-lieu de célébration du café et de ses origines, c’est aussi le premier magasin en Afrique qui arbore ce nouveau concept.

« Nous sommes extrêmement fiers que le Maroc soit le premier pays sur le continent africain à accueillir ce nouveau concept de boutique. Ce nouvel espace a été créé avec soin et une grande attention à chaque détail. Le parcours proposé aux clients encourage plus que jamais la célébration des moments autour du café.» a déclaré Manuel Sancho, Business Development Manager pour le Moyen-Orient et l’Afrique chez Nespresso.