PARTAGER Renouvellement de la certification du système de management de la qualité de la CDG

Certifiée depuis 2016, la Caisse Générale de la CDG vient d’obtenir pour la deuxième année consécutive, le maintien de la Certification de son système de management de la qualité (SMQ) selon les exigences de la norme ISO 9001 version 2015, annonce un communiqué de la Caisse.

Ce maintien vient témoigner le sens de la démarche de management de la qualité adoptée et le travail amorcé par toute l’équipe de la Caisse Générale depuis plusieurs années et engage la Caisse Générale de la CDG dans une dynamique d’amélioration continue dans la durée visant notamment la satisfaction de ses parties intéressées, selon le management.

Le SMQ de la Caisse Générale de la CDG contribue à une meilleure maîtrise des processus opérationnels et une surveillance appropriée des risques, et ce, compte tenu du positionnement institutionnel de la Caisse Générale dans le dénouement des opérations liées aux activités métiers et supports de CDG Etablissement Public et de ses services gérés. La politique qualité de la Caisse Générale a été construite autour de six (6) axes et traduit l’engagement de l’ensemble de la Caisse Générale à œuvrer, au quotidien, dans le sens d’un alignement global avec la vision portée par l’Etablissement et les attentes des diverses parties prenantes et ce, en conformité avec les exigences applicables, poursuit le texte.

Cet audit de maintien, mené par les représentants du bureau allemand TÜV Rheinland, a conclu à la conformité du SMQ de la Caisse Générale de la CDG qui intègre également les recommandations de la norme ISO 31000 version 2011 sur le management des risques. Le rapport de maintien de certification du SMQ de la Caisse Générale a ainsi permis de relever l’absence de non-conformités, plusieurs points forts et une confirmation de la recommandation des années 2016 et 2017 invitant la Caisse Générale à se présenter au Prix National de la Qualité .

La certification obtenue depuis 2016 porte sur l’ensemble des activités de la Caisse Générale de la Caisse de Dépôts et de Gestion récapitulées ci-après :

• les dépôts,

• les consignations,

• les pensions et rentes,

• les opérations en capital et sur titres,

• les opérations d’investissement,

• les prêts et avances,

• la conservation du portefeuille,

• les opérations budgétaires de la Caisse de Dépôt et de Gestion et des services gérés,

• les opérations de trésorerie,

• le rapprochement des comptes de lettrage de trésorerie.

LNT avec CdP