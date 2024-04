A l’occasion de sa visite officielle au Maroc du 3 au 5 avril 2024, Franck Riester, ministre délégué auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, chargé du Commerce extérieur, de l’Attractivité, de la Francophonie et des Français de l’étranger, s’était rendu à la Chambre Française de Commerce et d’Industrie du Maroc (CFCIM) en présence de M. Christophe Lecourtier, Ambassadeur de France au Maroc, Mme Claudia Gaudiau-Francisco, Présidente de la Chambre Française de Commerce et d’Industrie du Maroc (CFCIM), M. Laurent Saint-Martin, Directeur Général de Business France, Marie-Albane Prieur, Directrice développement export Bpifrance et M. Arnaud Vaissié, Président des Chambres de Commerce et d’Industrie Françaises à l’International (CCIFI) ainsi que de nombreux représentants des institutions marocaines partenaires.

Au cours de sa visite à la CFCIM, Franck Riester a notamment rencontré l’équipe Team France Export (TFE) de la CFCIM qui lui a présenté les initiatives et les projets en cours de la TFE au Maroc. L’équipe a ainsi exposé les demandes émanant des entreprises françaises souhaitant établir des partenariats économiques avec des acteurs marocains, mettant en lumière cinq filières clés : Industrie et infrastructures, Agrotech, Tech & services, Art de vivre & santé et Cleantech.

Le ministre a pris part à trois événements majeurs : une présentation sur l’innovation et le développement des startups, une table ronde sur les opportunités économiques et partenariales entre la France et le Maroc, ainsi qu’une cérémonie de signature pour renouveler la concession de service public entre Business France et la CFCIM. Ce renouvellement reflète la confiance envers la CFCIM et fixe des objectifs plus ambitieux pour renforcer les échanges commerciaux, en particulier en soutenant les PME, considérées comme un pilier crucial de la relation bilatérale.

La visite du ministre souligne l’importance accordée par la France au renforcement des relations économiques et commerciales avec le Maroc et le rôle central de la CFCIM en tant que partenaire clé dans cette dynamique, explique-t-on auprès de la CFCIM.

Le ministre a exprimé le désir de relancer les relations franco-marocaines, particulièrement sur le plan économique. Il a également souligné l’importance de poser les bases d’un nouveau partenariat économique à long terme, basé sur une vision commune des défis futurs. Il reconnaît l’engagement des acteurs marocains et français, en particulier la CFCIM, Business France, Bpifrance, la CCEF, le groupe AFD, ainsi que les PME des deux pays.

De son côté, Claudia Gaudiau-Francisco, présidente de la CFCIM, s’est félicité de l’intensité des relations économiques entre le Maroc et la France et s’est s’engagé à poursuivre et renforcer cette relation économique privilégiée entre les deux pays.

AL

