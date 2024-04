Tidjane Thiam est une pointure du monde de l’assurance, ayant notamment dirigé Prudential pendant environ six ans, et occupé le poste de directeur général du Crédit suisse.

Il était invité, lors de la deuxième journée du Rendez-vous de Casablanca de l’Assurance, a offrir ses perspectives sur le secteur, notamment pour l’Afrique. Lors de son discours, M. Thiam a commencé par souligner l’importance sociale et la valeur utilitaire du secteur. M. Thiam a discuté des fonctions essentielles de l’assurance en termes de gestion des risques et de protection des biens, tout en mettant l’accent sur le rôle de l’assurance comme investisseur et gestionnaire pour compte de tiers. Il a souligné les opportunités uniques présentes en Afrique en raison de la croissance démographique explosive du continent et de la faible pénétration de l’assurance, ce qui, selon lui, offre un potentiel de croissance à long terme dans le secteur.

Au cours de son allocution, il a également abordé la perception erronée de la taille de l’Afrique, souvent sous-estimée sur les cartes mondiales. Il a insisté sur le fait que comprendre la vraie grandeur du continent est crucial pour apprécier les défis et les opportunités qu’il présente. Il a rappelé que l’Afrique est le plus grand continent, capable de contenir plusieurs des plus grandes économies mondiales comme les États-Unis et la Chine.

En se concentrant sur le développement économique, M. Thiam a souligné l’importance de développer des systèmes de retraite par capitalisation pour faire face à la démographie changeante de l’Afrique. Il a expliqué que, sans une telle approche, le continent pourrait faire face à des défis catastrophiques dans quelques décennies. Il a également parlé de la nécessité d’élargir l’accès aux assurances santé et vie pour protéger contre les accidents de la vie, soulignant que cela pourrait réduire significativement la pauvreté.

L’une des idées clés de son discours était l’importance d’encourager les investissements locaux. Il a critiqué la dépendance excessive à la dette et a promu l’idée que l’Afrique devrait générer ses propres capitaux pour financer son développement, plutôt que de se reposer sur des fonds étrangers. Il a suggéré que les compagnies d’assurance devraient jouer un rôle majeur dans ce processus en tant qu’investisseurs institutionnels, contribuant ainsi au développement économique durable du continent.

Enfin, M. Thiam a plaidé pour que l’Afrique et ses dirigeants adoptent une approche proactive pour exploiter le potentiel économique du continent. Il a encouragé une culture d’investissement basée sur l’équité, où les retours sur investissement sont partagés plus équitablement, favorisant ainsi une croissance inclusive. Il a conclu en affirmant que les Africains sont les mieux placés pour comprendre et investir dans leurs propres pays, et que le développement de l’Afrique devrait être principalement soutenu par ses propres ressources et initiatives.

SB

