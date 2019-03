PARTAGER Le Rendez-Vous de Casablanca de l’Assurance explore les nouvelles frontières du secteur

La Fédération Marocaine des Sociétés d’Assurances et de Réassurance (FMSAR) organise les 3 et 4 avril 2019, la 6ème édition du Rendez-vous de Casablanca de l’Assurance, sous le thème : « Les Nouvelles Frontières de l’Assurance ».

Organisé, chaque année depuis 2014 par la FMSAR, le Rendez-Vous de Casablanca de l’Assurance fait figure d’événement incontournable de l’Assurance en Afrique et participe à l’émergence de la place financière internationale de Casablanca en alimentant la réflexion sur l’avenir de l’assurance et de la réassurance dans le continent.

« Le Rendez-vous de Casablanca de l’Assurance est devenu, sans conteste, une messe africaine de l’Assurance qui implique de plus en plus de parties prenantes, issues de différents pays, non seulement africains mais aussi des quatre coins du monde », indique Mohamed Hassan BENSALAH, Président de la FMSAR. « En plus d’être un événement incontournable dans l’échiquier sectoriel continental, le Rendez-vous de Casablanca est une excellente opportunité qui s’offre aux professionnels pour débattre de sujets stratégiques et anticiper les évolutions liées au secteur de l’Assurance face à un environnement en perpétuelle mutation », poursuit Mohamed Hassan BENSALAH.

En effet, indicateurs à l’appui, d’une édition à l’autre, le Rendez-vous mobilise de plus en plus autant les participants, les conférenciers que les pays autour du monde. La première édition tenue en avril 2014 avait mobilisé quelque 400 participants, 32 conférenciers et 25 pays. Cinq ans plus tard, cette 6ème édition attend plus de 1100 participants, 40 conférenciers et 40 pays dont 25 africains.

La 6ème édition, prévue pour les 3 et 4 avril prochain, s’inscrit dans la continuité des précédentes et constitue une occasion de rencontres et d’échange autour de l’avenir de l’assurance et de la réassurance dans le continent avec un focus sur les nouvelles frontières de l’assurance, les limites de l’assurable et les défis qui s’en suivent.

De grands noms de l’assurance mondiale sont attendus pour partager leurs expériences et contribuer à la réflexion sur les évolutions futures de l’industrie de l’assurance et les défis qu’elle doit relever dans un monde en pleine mutation et qui présente certains facteurs d’instabilité.