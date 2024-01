La 3ème édition des Rencontres Régionales de la Logistiques s’est tenue le 26 janvier 2024 à Fnideq sous le thème : « Quelle place pour la logistique dans le développement du territoire ? Regards croisés Tanger-Tétouan-Al Hoceima / Catalogne ».

Cette édition se tient également dans un contexte de crises qui se succèdent dans le monde et leurs conséquences ont révélé et conforté la place de la logistique comme l’un des secteurs clés de l’économie. Après avoir émergé comme une composante majeure des stratégies des entreprises, la logistique est aujourd’hui au cœur des enjeux territoriaux.

Pour les organisateurs, l’objectif des Rencontres Régionales de la Logistique (RRL) est de sensibiliser les acteurs locaux, publics et privés, aux enjeux de la logistique, devenue en quelques années un élément essentiel du développement et de l’aménagement des territoires. Il s’agit aussi de mettre en lumière le rôle du secteur dans l’attractivité des investissements et la création des emplois, ainsi que sa contribution à la croissance et la compétitivité des entreprises et des filières.

2ème pôle industriel et principal hub logistique au niveau national, la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima connaît un essor sans précédent, avec des infrastructures de classe mondiale à l’image du complexe portuaire Tanger-Med et la ligne à grande vitesse reliant Tanger et Casablanca et bien d’autres projets structurants, lancés dans le cadre d’une Vision Royale avant-gardiste à laquelle ont fédéré l’ensemble des acteurs régionaux et nationaux.

Cette 3ème étape des RRL, et 2ème édition dans la région Nord du Royaume, est marquée particulière par le changement à la fois du lieu, à proximité de M’Diq et de Tétouan, et de format en associant la deuxième région la plus puissante d’Espagne, la Catalogne. Le regard croisé des acteurs publics et privés des deux régions sur la place de la logistique dans le territoire nous donnera un éclairage sur leurs ambitions, leurs retours d’expérience et bonnes pratiques.

Cette 3ème étape des Rencontres Régionales de la Logistique a réussi à réunir les professionnels du transport et de la logistique, élus, pouvoirs publics, collectivités territoriales et acteurs privés de deux régions, Tanger-Tétouan-Al Hoceima et la Catalogne, afin de partager expertises et ambitions et débattre ensemble sur ce sujet majeur de la logistique en région…

H.Z

