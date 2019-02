PARTAGER Les « Rencontres du patrimoine » de la région Casablanca-Settat tiennent leur 1ère édition

La Société de développement local »Casablanca patrimoine » a organisé, Mardi à Casablanca, la première édition des ‘’Rencontres du patrimoine’’ avec pour objectif d’identifier et faire connaître le patrimoine culturel de la région Casablanca-Settat, et de mettre en valeur les composantes de son patrimoine matériel et immatériel.

Intervenant à la séance d’ouverture de cette rencontre, initiée sous le thème »le patrimoine de la région Casablanca-Settat, une richesse à faire connaitre », le directeur de la Société, Ahmed Taoufik Naciri, a indiqué que cette rencontre est oganisée dans le sillage d’une série de rencontres thématiques mensuelles, organisées par Casablanca Patrimoine afin de mettre en valeur le patrimoine et promouvoir l’industrie culturelle dans la région de Casablanca-Settat.

Ces rencontres thématiques visent à sensibiliser quant à l’importance de ce patrimoine culturel et à la nécessité de sa mise en valeur et à permettre à tous les acteurs de s’approprier les outils pour le préserver à travers notamment sa diffusion, son contrôle et sa numérisation.

M. Naciri a, en outre, fait observer que la Société a mis en place, au cours des derniers mois, un plan d’action global pour mettre en valeur ce patrimoine, rappelant que ce plan comprend trois principaux axes à savoir la connaissance de ce patrimoine, son inventaire et sa documentation, le faire connaitre aux niveaux local et international, et en faire un pilier important de développement économique et social.

Pour sa part, le ministre de la Culture et de la communication, Mohamed Laâraj, a souligné que la région de Casablanca-Settat est riche par son patrimoine culturel, ses traditions et son histoire, insistant sur la nécessité de faire connaitre et sauvegarder ce patrimoine et de déployer davantage d’efforts pour mettre en évidence les composantes de la créativité du patrimoine matériel et immatérial de la région.

Casablanca connait une très forte dynamique et des mutations profondes par rapport aux autres villes du royaume, a-t-il fait remarquer, se félicitant de l’initiative des responsables et des élus de la région d’établir un inventaire et procéder à la documentation de son patrimoine immatérial.

De son côté, le président du conseil de la commune urbaine de Casablanca, Abdelaziz el Omari, a indiqué que l’opération de répertorisation du patrimoine de cette région est tributaire de sa mise en valeur, à travers la conjugaison des efforts de tous les acteurs.

Il a appelé à l’organisation de campagne de sensibilisation dans les écoles quant à l’importance de ce patrimoine et à adopter une approche participative impliquant tous les intervenants et les acteurs au niveau de la région.

Cette rencontre a été marquée par la signature d’une convention de partenariat avec l’Institut national des sciences de l’archéologie et du patrimoine, qui concerne l’inventaire et la valorisation du patrimoine immatériel de la region.

Créée en 2015, Casablanca Patrimoine, joue un rôle clé dans la définition et la mise en œuvre de la stratégie de promotion et de protection du patrimoine de Casablanca. Son champ d’action s’étend au patrimoine culturel matériel, immatériel et paysager de la région.

Elle assure la coordination avec les autorités locales, les élus, les opérateurs des secteurs public et privé, les universités et de nombreuses associations.

LNT avec MAP