Dédiée aux mutations technologiques du secteur logistique et portuaire, l’édition 2023 des Reconcentres du Digital By PortNet, tenue le 30 novembre dernier en partenariat avec l’ANP, a rassemblé une panoplie d’acteurs du commerce extérieur, des nouvelles technologies et du développement digital, ainsi que des hauts responsables de l’administration publique. Le thème, « IA, Blockchain, IoT… Comment les technologies disruptives transforment le commerce international », a été au cœur des débats.

L’édition 2023 des Rencontres du Digital a mis en lumière l’impact des technologies telles que l’Intelligence Artificielle, la Blockchain et l’Internet des Objets sur le commerce international. Les intervenants ont souligné le rôle crucial de ces avancées technologiques dans la transformation et l’optimisation du commerce international.

Pour Youssef Ahouzi, DG de PortNet, cet évènement fédérateur contribue à stimuler une intelligence collective au service de la compétitivité du commerce extérieur marocain, notamment avec le lancement du Hackathon Smart Port Challenge organisé par l’ANP, le Guichet Unique PortNet, en partenariat avec l’UM6P : ‘‘ La nouvelle édition des Rencontres du digital, à laquelle nous souhaitons plein succès, témoigne de l’intérêt que nous portons aux efforts visant à fédérer l’ensemble des acteurs du commerce extérieur autour d’objectifs communs, en stimulant une intelligence collective au service de la compétitivité de l’économie nationale ’’.

Pour sa part, Mohamed Drissi Melyani, DG de l’ADD, a mis en exergue le rôle crucial des nouvelles technologies comme catalyseurs de changement. Et de souligner l’importance des technologies disruptives dans la logistique du commerce international, notant leur potentiel pour stimuler la croissance des échanges internationaux. Au cours de cette journée, il est revenu sur « l’importance de l’intelligence artificielle, avec sa capacité à traiter d’énormes quantités de données et à fournir des insights inédits, ouvrant de nouvelles frontières dans la compréhension des marchés internationaux. Elle permet d’anticiper les tendances, de personnaliser nos offres et d’optimiser nos processus avec une efficacité sans précédent. Grâce à l’IA, nous avons la possibilité de prendre des décisions plus éclairées, d’améliorer la gestion des risques et de créer des expériences client plus engageantes à l’échelle mondiale ». Avant de conclure : « L’organisation de cet événement constituera indéniablement une opportunité pour soutenir l’accélération de la transformation digitale. Elle offrira une plateforme propice au partage et à l’échange des meilleures pratiques, à la proposition de solutions innovantes, à la création de liens avec de nouveaux partenaires, et à l’identification de nouvelles opportunités. Cet ensemble d’objectifs reflète l’engagement à créer un environnement dynamique et collaboratif, favorisant l’avancement dans le domaine de la transformation digitale ».

H.Z

