PARTAGER Rencontre avec Joana Choumali et Siwa Mgoboza

Dans le cadre de la Marrakech Art Week, prévue du 26 décembre 2018 au 5 janvier 2019, et en partenariat avec le Riad El Fenn, Willem Smit et Vanessa Branson, Loft Art Gallery présente les travaux de deux artistes – Joana Choumali et Siwa Mgoboza.

Née en 1974 à Abidjan, en Côte d’Ivoire, Joana Choumali a étudié les arts graphiques à Casablanca. Avant de commencer sa carrière de photographe, elle a travaillé comme directrice artistique pour une agence de publicité. Depuis 2000, elle a participé à de nombreuses expositions personnelles et collectives sur le continent africain, en France et en Grande-Bretagne. Sa série « Hââbré, la dernière génération » (2013-14), plusieurs fois primée, a d’ailleurs été présentée en Afrique et en Europe ainsi qu’aux Etats-Unis et en Malaisie…

La récente série de Joana « ça va aller… » (2016 – 2018) a été prise trois semaines après les attentats terroristes de Grand Bassam (Côte d’Ivoire) le 13 mars 2016. Elle a été présentée pour la première fois à AKAA – Also Known As Africa 2017 à Paris, France, puis au 1-54 Art Fair à Marrakech, à New York et à Londres 2018.

De son côté, Siwa Mgoboza explore les notions de différence et d’appartenance à partir de ses expériences personnelles de préjugés et d’assimilation. Ayant grandi à l’étranger, puis rentré en Afrique du Sud dans sa jeunesse, Mgoboza a été profondément frappé par la différence entre ses attentes d’une Afrique du Sud égalitaire et le contraste frappant de sa réalité. En réponse à cela, Mgoboza a créé Africadia » un moyen de transcender » les préjugés fondés sur des notions préconçues de race, religion, classe et nationalité…

Une rencontre avec les artistes suivi d’un talk animé par Marie Pia Bernardoni aura lieu le 30 décembre à 13h, suivi du vernissage de l’exposition à partir de 19h dans les locaux du riad El Fenn.