À l’invitation de l’Institut français du Maroc, les Fédérations Royale Marocaine des Sports Aérobic, Fitness Hip Hop et Disciplines Assimilées et Française de Danse célèbrent l’amitié sportive France-Maroc avec une rencontre de Breaking avant les JOP Paris 2024, mettant en vedette 12 B-girls et B-boys.

L’événement, ouvert à tous et gratuit, se déroulera au Théâtre Mohammed V le 17 avril de 16h à 18h. Il comprendra une phase de qualification (exhibitions), des séquences artistiques, une phase finale et une cérémonie de remise des médailles.

Les Fédérations française et marocaine, récemment engagées dans un accord de coopération, entretiennent des relations étroites pour structurer et développer la discipline. Ce battle de l’amitié célèbre le dynamisme des échanges sportifs et la qualité des athlètes marocains et français, reconnue à l’international, expliquent les organisateurs. Dans l’esprit olympique, les athlètes se réuniront pour trois jours d’échanges intenses et d’entraînements communs.

Côté marocain, des figures telles que Fatima Zahra Elmamouny, alias B-Girl Elmamouny, et Bilal Mellakh, alias B-boy Billy, tous deux qualifiés pour les JOP 2024 lors des Championnats d’Afrique, participeront, accompagnés des B-girls Alma et B-Fly, ainsi que des B-boys Ofazzy et Cri6. Ces athlètes sont affiliés à la Fédération Royale Marocaine des Sports Aérobic, Fitness Hip Hop et Disciplines Assimilées.

Du côté français, une délégation emmenée par le Président de la Fédération Française de Danse, M. Charles Ferreira, et le coordinateur national du Breaking, Abdel Mustapha, se rendra au Maroc avec des talents tels que BGirls Mia Savic, Kenza Vela Lopez et Juliette Pena-Lozano, ainsi que les BBoys Mateo Latorre, Ramy Aggoun et Enzo De Giovanni.

Pour une battle réussie, le DJ et le MC (maître de cérémonie) seront également présents pour animer l’événement.

