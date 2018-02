PARTAGER Maroc-France : Le RNI esquisse un rapprochement avec LREM

Une importante rencontre a rassemblé samedi dernier à Paris le président du Rassemblement National des Indépendants (RNI) et M. Christophe Castaner, Délégué Général de la République en Marche.

Les deux parties étaient accompagnées de membres de leurs bureaux politiques notamment pour le RNI messieurs et madame Mohammed Boussaid, Lamia Boutaleb, Anis Birou, Hassan Benomar, Mustapha Baitas.

C’est la première rencontre entre les présidents des deux partis que rassemble une nouvelle manière d’appréhender l’exercice politique.

Lors de cette rencontre, le rôle joué par les partis politiques dans l’émergence de nouvelles tendances et la transformation des modes de gouvernances a été discuté ainsi que les importantes transformations que connait le champs politique.

Le RNI a entamé une profonde transformation dans son organisation et son approche vis-à-vis des populations à la recherche d’un contrat basé sur la proximité, l’efficacité et la mise de la gouvernance à l’épreuve du résultat.

Cette rencontre permettra ainsi d’explorer les pistes de coopération entre les deux partis. Deux partis qui ont misé sur la jeunesse et le renouveau pour incarner et porter l’esprit du renouveau et tracer les nouvelles voies.

Les discussions autour du rôle de la jeunesse et de leur présence a été également au cœur de cette entrevue.

Par ailleurs, M. Aziz Akhannouch, accompagné des membres du bureau politique du Rassemblement National des Indépendants (RNI) et des membres des organisations parallèles, a tenu samedi 03 février à Paris une rencontre avec des jeunes Marocains représentants de Tariq Ibnou Ziad Initiative (TIZI).

Ont assisté a cette rencontre M. Mohammed Boussaid, Mme Lamia Boutaleb, M. Anis Birrou, M. Hassan Benomar, M. Mustapha Baitas ainsi que M. Abdessadek Maatallah, président de l’organisation des avocats Rnistes.

La rencontre a concerné une vingtaine de jeunes installés en France, et qui sont à l’origine de TIZI en France. Cette initiative encourage les jeunes marocains à s’impliquer dans la vie politique.

Lors des échanges, la question de l’importance des jeunes en tant que force de proposition et de participation a été évoquée.

Les différentes interventions ont insisté sur la nécessité d’impliquer les jeunes dans l’exercice politique afin d’avoir un réel impact et ne pas céder place aux discours défaitistes et désespérants.

LNT avec Cdp