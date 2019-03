PARTAGER Renault rachète la participation de PSA dans Somaca

Renault et PSA ont signé un accord par lequel Renault rachète la participation de 20% PSA dans Somaca, l’usine Renault de Casablanca. Le Groupe Renault continue d’affirmer son engagement dans le développement de l’industrie automobile du Royaume, selon un communiqué de la société.

Le Maroc se positionne plus que jamais comme base de production et d’exportation des véhicules de la gamme Global Access avec ses sites de Casablanca et de Tanger, conclut le texte.

LNT