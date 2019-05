PARTAGER Renault Maroc toujours leader en dépit d’un marché en régression

Le Groupe Renault clôture ce premier quadrimestre de l’année 2019, à la tête du podium du marché marocain, en réalisant au cumul 23 013 livraisons, dans un marché auto local qui régresse de 12,7%. Le Groupe Renault signe ainsi une PDM sur le mois d’avril de 43.6%, avec le Losange qui culmine à 16.7% et Dacia qui atteint les 26.9%. Il consolide sa position du leader du marché en décrochant 6 places du « Top 10 » des meilleures ventes. Le top 5 du marché total marocain est 100% Groupe Renault, avec Clio Logan, Dokker et Sandero, qui occupent respectivement les 4 premières places, suivies par Duster en 5ème position. Clio réalise un quadrimestre exceptionnel avec 4397 livraisons. Kangoo occupe la 7ème position du classement. Aussi et au terme de ce premier quadrimestre, Dacia maintient sa position de leader du marché VP-VU avec 3 307 livraisons. Au cumul, ce sont 15 143 véhicules qui ont trouvé preneur. La part de marché s’établit à 28,6%. Renault est la 2ème marque sur le marché VP-VU marocain, et clôture le mois d’avril avec 2 057 unités livrées et une part de marché de 16,7%. Le Losange conforte ainsi, sa deuxième marche du podium avec au cumul 7 870 livraisons et une part de marché de 14,9%. Le Groupe Renault est aussi en tête du podium pour le VU/VUT. Avec 25,2% de part de marché pour le mois d’avril, le Groupe consolide sa position de leader. Au cumul, 1413 unités ont été livrées.

HZ