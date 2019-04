PARTAGER Renault Maroc réunit ses fournisseurs à Tanger

Le Groupe Renault Maroc vient d’organiser pour la troisième édition consécutive une Convention Fournisseurs réunissant près de 200 représentants de ses principaux partenaires à l’usine Renault de Tanger. Ce rendez-vous, devenu incontournable, a pour objectif de rappeler le contexte actuel du Groupe Renault et ses attentes pour accompagner les différents projets des usines Renault. Lors de cette convention, il a été rappelé les objectifs et les avancées des travaux de la récente signature de la Convention de Partenariat entre le Groupe Renault Maroc, le Ministère de l’Industrie, le Ministère de l’Education Nationale, l’OFPPT et de l’AMICA. Cette convention de partenariat porte sur le renforcement des compétences dans le domaine qualité du secteur automobile.

HZ